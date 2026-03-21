C’è un momento, subito dopo la pioggia, in cui il mondo sembra sospeso tra ciò che è stato e ciò che ancora deve accadere. Sul lungomare, una panchina guarda il mare con pazienza antica, mentre le prime luci dell’alba si insinuano tra le nuvole leggere, riflettendosi sull’asfalto ancora lucido. L’aria profuma di sale e di promesse, e ogni cosa appare più vera, più fragile. Le colonne sullo sfondo emergono come custodi silenziosi di storie mai raccontate, avvolte in una luce che accarezza senza disturbare. È un’alba umida, quasi timida, che non osa interrompere il silenzio. Qui, dove il tempo rallenta, anche i pensieri trovano un rifugio gentile: restano sospesi tra cielo e mare, come un sentimento che nasce piano, senza bisogno di parole, ma con tutta l’intensità di un ricordo destinato a restare.