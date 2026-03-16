Una panchina silenziosa, il tramonto che sfuma sul mare e due anime che camminano insieme: piccoli istanti che trasformano il lungomare in una poesia
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C’è un’ora del giorno in cui il mare sembra parlare piano, come se non volesse disturbare i pensieri di chi lo guarda. Sul lungomare la luce del tramonto si stende morbida sulla ringhiera, sulle assi della panchina, sulle onde che respirano lente. I colori sfumano uno nell’altro: arancio, rosa, oro leggero.
La panchina resta lì, testimone discreta di attese, confidenze e silenzi pieni di significato. Davanti, il mare custodisce ogni promessa come un segreto antico.
Una coppia passeggia lentamente lungo la ringhiera. I loro passi sono leggeri, quasi sincronizzati, come se il ritmo lo dettasse l’orizzonte. Non parlano molto: a volte basta condividere lo stesso tramonto per dirsi tutto.
Il vento porta con sé il profumo del sale e la carezza dell’ultima luce. In quell’istante sospeso, il tempo sembra rallentare. Rimangono soltanto il mare, il cielo che sfuma e due cuori che camminano insieme, mentre il giorno si trasforma dolcemente in poesia.