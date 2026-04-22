Tra luce dorata e silenzi marini, una scultura diventa anima e riflesso del paesaggio

C'è un'ora, sul lungomare, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. Il sole scivola piano verso l'orizzonte, tingendo il cielo di sfumature calde, mentre il mare accoglie quella luce come un segreto sussurrato. In primo piano, la figura intricata della scultura si stacca contro il tramonto, un intreccio di forme che racconta fragilità e mistero. Le sue superfici catturano i bagliori dorati, restituendoli in giochi di ombre che danzano sul selciato.