C’è una finestra, discreta e antica, che si apre direttamente sul respiro del mare. A Chianalea, dove le case sembrano nate dalla roccia e accarezzate dall’acqua, ogni scorcio custodisce un segreto. Da lì, lo sguardo scivola oltre il davanzale e si perde tra riflessi tremolanti e orizzonti infiniti, come se il tempo avesse deciso di rallentare per ascoltare il canto delle onde.

Il legno consumato racconta di mani che si sono posate, di attese e ritorni, mentre la salsedine disegna storie invisibili sulle pareti. È una finestra che non separa, ma unisce: dentro e fuori diventano un unico respiro, una promessa silenziosa tra la terra e il mare.

E in quel dialogo sottile, tra luce e acqua, sembra quasi di intravedere antiche leggende galleggiare leggere, come barche lontane. Qui, anche il silenzio ha voce, e parla d’amore: un amore quieto, eterno, che sa di sale e di infinito.