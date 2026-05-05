C’è un luogo in cui il tempo sembra rallentare fino a dissolversi, ed è tra le pareti vive della chiesa di Piedigrotta. In questo scorcio, la pietra non è soltanto materia: è memoria, è gesto, è silenzio che prende forma. Le statue, scolpite con pazienza nella roccia, emergono come presenze delicate, quasi fossero nate spontaneamente dalla montagna e dal mare insieme. La luce, insinuandosi tra le superfici irregolari, accarezza i volti e crea giochi d’ombra che sembrano raccontare storie dimenticate. Qui, ogni dettaglio invita a fermarsi, ad ascoltare il battito lento di un luogo che vive di devozione e meraviglia. È un’atmosfera sospesa, romantica nel suo mistero, dove la natura e la mano dell’uomo si incontrano in un abbraccio eterno, trasformando la pietra in emozione pura.