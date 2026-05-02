Un angolo intimo del lungomare di Scilla, dove il tempo si scioglie tra onde leggere, ombra e silenzi condivisi
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C’è un luogo, sul lungomare di Scilla, in cui il tempo sembra aver dimenticato la fretta. Un ombrellone aperto come un fiore discreto, un tavolo semplice, e sopra tutto lo sguardo vigile del castello che abbraccia il mare. Qui la luce si posa piano, accarezzando le superfici e i pensieri, mentre le onde raccontano storie antiche a chi ha voglia di ascoltare.
Sedersi sotto quell’ombra è un gesto che sa di tregua: il mondo resta fuori, lontano, e resta solo il respiro del mare a riempire il silenzio. Ogni dettaglio - il riflesso dell’acqua, il vento che sfiora la pelle, il profilo della costa - diventa una promessa di pace.
È un frammento di eternità, fragile e perfetto, dove la bellezza non ha bisogno di parole. Basta esserci, e lasciarsi amare dalla quiete