C’è un luogo, sul lungomare di Scilla, in cui il tempo sembra aver dimenticato la fretta. Un ombrellone aperto come un fiore discreto, un tavolo semplice, e sopra tutto lo sguardo vigile del castello che abbraccia il mare. Qui la luce si posa piano, accarezzando le superfici e i pensieri, mentre le onde raccontano storie antiche a chi ha voglia di ascoltare.

Sedersi sotto quell’ombra è un gesto che sa di tregua: il mondo resta fuori, lontano, e resta solo il respiro del mare a riempire il silenzio. Ogni dettaglio - il riflesso dell’acqua, il vento che sfiora la pelle, il profilo della costa - diventa una promessa di pace.

È un frammento di eternità, fragile e perfetto, dove la bellezza non ha bisogno di parole. Basta esserci, e lasciarsi amare dalla quiete