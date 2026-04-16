C’è un punto, sul lungomare di Scilla, dove il mondo pare fermarsi per ascoltare il canto silenzioso del mare. Sotto la galleria vista mare, lo sguardo si apre improvviso sullo Stretto, come una promessa svelata all’improvviso. Il pilone di Punta Faro si staglia all’orizzonte, sottile e deciso, mentre il sole splendente accarezza ogni cosa con una luce dorata che scalda l’anima prima ancora della pelle.

Lì, tra pietra e vento, si avverte una dolce malinconia, come se ogni onda portasse con sé un ricordo lontano. Il mare riflette il cielo in un abbraccio infinito, e il tempo si dilata, lasciando spazio ai sogni. È un attimo fragile e perfetto, in cui la bellezza non chiede nulla, se non di essere vissuta. E in quel silenzio luminoso, si scopre che l’amore, forse, ha proprio il colore dello Stretto al tramonto.