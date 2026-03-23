Un angolo di lungomare avvolto dalla primavera, dove colonne antiche e alberi in fiore raccontano una storia d’amore silenziosa tra terra e mare.

C’è un momento, sul lungomare, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. Le colonne d’opera, eleganti e immobili, custodiscono segreti antichi mentre attorno a loro gli alberi esplodono in una danza di petali rosa. È primavera, e tutto vibra di una dolce promessa.

Il mare, appena oltre, respira piano, come se non volesse disturbare quell’armonia fragile. L’aria profuma di sale e fiori, e ogni passo diventa un invito a restare, a perdersi in quella luce tenue che accarezza ogni cosa. Le colonne non sono solo pietra: sono testimoni silenziosi di incontri, sguardi e parole mai dette.

Sotto quei rami fioriti, sembra che anche i pensieri si alleggeriscano. Si cammina più lentamente, quasi per non sciupare la magia. E in quel silenzio pieno di vita, il cuore trova spazio per ricordare, per desiderare, per amare.