Un tramonto sospeso tra la quiete del mare e il respiro dell’Etna, mentre un uomo pesca tra gli scogli e il tempo sembra fermarsi.

C’è un momento, sul lungomare, in cui il giorno si arrende alla sera con una dolcezza che sfiora l’eterno. Il cielo si tinge di sfumature calde, mentre l’Etna, silenzioso e maestoso, lascia salire il suo respiro nel vento, come un segreto antico che non smette di raccontarsi.

Tra gli scogli, un uomo pesca, immobile e paziente, quasi fosse parte di quel paesaggio senza tempo. Le onde accarezzano la riva con un ritmo lieve, portando con sé il profumo salmastro e promesse mai dette. In quell’istante, tutto sembra sospeso: il fuoco del vulcano, la quiete del mare, il gesto semplice di chi attende.

È una poesia che non ha bisogno di parole, dove la solitudine si veste di bellezza e ogni sguardo si perde tra luce e ombra, tra desiderio e memoria