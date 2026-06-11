Da Gerace a Gallicianò, da Pentidattilo a Palmi, passando per Reggio Calabria, Locri e Taurianova. Il secondo weekend di giugno porta con sé uno dei calendari più ricchi delle ultime settimane, tra eventi culturali, musica dal vivo, teatro, archeologia, visite guidate, feste patronali e serate che inaugurano la stagione estiva. Dai borghi dell'entroterra ai locali affacciati sullo Stretto, il territorio si prepara a vivere quattro giorni all'insegna della scoperta, dell'incontro e del divertimento.

Mentre le prime giornate di mare iniziano a riempire spiagge e lungomari, il calendario degli appuntamenti offre occasioni per ogni età e per ogni interesse. C'è chi sceglierà il teatro nei borghi grecanici, chi una passeggiata tra i vicoli di Gerace, chi una serata jazz o un concerto lirico e chi, semplicemente, una notte di musica sotto le stelle.

Giovedì 11 giugno

Il weekend parte già da giovedì con una giornata particolarmente intensa a Reggio Calabria. A Palazzo della Cultura continua la mostra «Cieli dell'Arte», dedicata al Novecento e all'arte contemporanea, mentre il Museo Diocesano ospita la mostra fotografica «Gaza – Là dove resiste la vita» di Fadi A. Thabet.

All'Università Mediterranea spazio al Professional Day «Il passo giusto verso il futuro», occasione di incontro tra studenti e aziende del territorio.

Nel pomeriggio il Museo Archeologico Nazionale ospita un nuovo appuntamento della rassegna «Concerti al Museo», con un concerto dedicato alla musica barocca.

La serata si divide tra cultura e intrattenimento. Da Denavino va in scena «Pablo Neruda – El Compañero», viaggio nella vita e nella poesia del grande autore cileno. All'Oasi Village torna «Canta che ti passa», format che unisce cena e karaoke. All'Undead appuntamento con il tradizionale giovedì del locale, mentre alla Gilda Role & Roll spazio al Game Night dedicato ai giochi da tavolo.

Musica dal vivo al Malavenda Café con i Neo Groove, tra sonorità neosoul e pop, mentre il Bowling San Gregorio propone una serata Disco Bowling con dj set.

Sul fronte nightlife il Pilone by Rare inaugura il fine settimana con il dinner show «That's Amore», accompagnato dalle esibizioni di Ugorilla, Ciccio Palamara e Dana, prima di lasciare spazio alle sonorità anni Novanta.

Venerdì 12 giugno

A Gerace prende il via «Artigiani al Borgo», manifestazione che fino a domenica trasformerà il centro storico in un laboratorio diffuso di tradizioni, mestieri e produzioni artigianali. Visite guidate, laboratori, esperienze immersive e percorsi culturali accompagneranno i visitatori alla scoperta del patrimonio identitario della città.

Sul Lungomare Falcomatà, allo Scialo e Bohème, arriva «Dolce Far Niente», serata lounge che inaugura uno dei primi fine settimana estivi in riva allo Stretto.

Sabato 13 giugno

L'Area Grecanica diventa protagonista con «Borghi in Scena», rassegna ospitata a Gallicianò. Durante la giornata si terranno il laboratorio «Il corpo del cantastorie» e le visite guidate nel borgo ellenofono. In serata spazio agli spettacoli «Morgana. Acque Libere» e «Alfa e Omega», che porteranno il teatro nel cuore dell'Aspromonte grecanico.

A Palmi il Parco Archeologico dei Tauriani aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia con «Sotto la Torre», iniziativa che prevede visite guidate anche nei nuovi settori di scavo e una conferenza dedicata alla torre di Taureana e al sistema difensivo cinquecentesco della Costa Viola.

A Taurianova i festeggiamenti di Sant'Antonio entrano nel vivo con il concerto dei Tarantanova Sound, tra musica popolare, ritmi etnici e tradizione calabrese.

A Reggio Calabria il Molo 74 inaugura la stagione estiva con la «Season Opening Night» firmata Italian Style 2026 e Vespa Club, uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio estate.

Sempre sul fronte nightlife, il Tulum Beach Club ospita «Oracolo – The Wind Ceremony», evento che mescola atmosfere elettroniche e suggestioni rituali affacciate sul mare.

Domenica 14 giugno

La domenica si apre ancora con «Artigiani al Borgo» a Gerace e con la seconda giornata di «Giochiamo per un sorriso», manifestazione sportiva e solidale organizzata tra il Reggio Village e la palestra Bocciomi. Tornei, attività per bambini e momenti di aggregazione sosterranno il reparto di Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano e l'associazione Tranoi Calabria.

A Calanna, nell'area verde del Museo Archeologico, si svolgerà il «Paint & Drink», esperienza che unisce arte, vino e paesaggio davanti a uno dei panorami più suggestivi dello Stretto.

A Palmi le Giornate Europee dell'Archeologia proseguono con «Sotto il cielo degli antichi. Concerto al Parco», appuntamento che porterà l'Ensemble di Ibicolab e il Coro N.A. Manfroce tra i resti dell'antica Taureana.

Nel borgo di Pentidattilo, ai Cinque Calici, Alex Perdido sarà protagonista di una nuova «Balcony Session», tra musica e atmosfera sospesa nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti dell'Area Grecanica.

A Reggio Calabria sarà possibile visitare il Palazzo del Governo grazie ad «Aperti per Voi sotto le Stelle», iniziativa che consentirà di scoprire gli ambienti interni della Prefettura e la storia di uno degli edifici simbolo della ricostruzione cittadina.

Sempre in città gli appassionati di jazz potranno assistere a «Round About Miles», il progetto di Roberto Ottaviano dedicato al centenario della nascita di Miles Davis, mentre gli amanti della musica classica troveranno spazio nel «Concerto Barocco» dell'Orchestra del Teatro Francesco Cilea, con Simonide Braconi, prima viola del Teatro alla Scala di Milano.

A Locri il Giardino dell'Accademia Senocrito ospiterà il «Convivio Musicale – Gran Galà Lirico», appuntamento inserito nel cartellone del Rapsodie Agresti Calabriae Opera Music Festival.

La notte si chiuderà infine all'Oasi Pool Club con la festa per il settimo anniversario della Socio Crew, che celebrerà sette anni di musica, incontri e serate condivise diventate ormai un punto di riferimento della scena elettronica reggina.

Tra borghi storici, siti archeologici, piazze, musei, teatri all'aperto e locali sul mare, il weekend del 12-14 giugno racconta una provincia che continua a muoversi tra tradizione e contemporaneità. Dalla cultura alla nightlife, passando per musica, solidarietà e valorizzazione del territorio, le occasioni per uscire di casa e vivere il Reggino non mancheranno.