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martedì17 marzo2026
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La movida Reggina

ULTIMA ORA
La movida Reggina

Barcellona – Reggio, la rotta della musica underground: Aka Inu torna al Big Easy

La DJ spagnola, residente a Barcellona e ideatrice del format Sala Sentimiento, è tornata a suonare al Big Easy Music Club. Un ritorno che racconta molto più di una serata: una connessione reale tra l’underground catalano e quello reggino, fatta di musica vissuta, relazioni e vibrazioni mediterranee.
Aldea Bellantonio
Barcellona – Reggio, la rotta della musica underground: Aka Inu torna al Big Easy
NON C’È NENTI

Live, teatro e trekking per un weekend ricco e variegato: e Cammariere al Cilea saluta la Festa della donna

Tra spettacoli, concerti, serate nei locali e appuntamenti culturali, il primo fine settimana di marzo porta in città un calendario ricco di eventi. Al centro la Festa della donna, che attraversa il programma con iniziative dedicate
Aldea Bellantonio
Live, teatro e trekking per un weekend ricco e variegato: e Cammariere al Cilea saluta la Festa della donna\n
NON C’È NENTI

Anche Reggio canta Sanremo, ma il weekend è ricco di iniziative con dinner show, visioni collettive, mostre e concerti

La settimana del Festival si sveglia tra locali e e Fantasanremo. Ma mentre l’Italia guarda l’Ariston, la città continua a muoversi tra teatro impegnato, giochi da tavolo e dj set. E domenica, il Museo riapre gratuitamente le sue porte
Aldea Bellantonio
Anche Reggio canta Sanremo, ma il weekend è ricco di iniziative con dinner show, visioni collettive, mostre e concerti\n
Non c’è nenti

Reggio si sveglia dal torpore invernale: il weekend di febbraio tra teatro, arte e DJ set

Quattro giorni per muoversi tra teatri, arte contemporanea, DJ set e mercati indipendenti: il weekend racconta una città che torna ad abitare i suoi spazi

Aldea Bellantonio
Reggio si sveglia dal torpore invernale: il weekend di febbraio tra teatro, arte e DJ set

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17 marzo 2026
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NON C'È NENTI

Reggio si affaccia a febbraio tra aperitivi rooftop, vinyl market e mostre d’arte

Mostre, teatro, musica dal vivo, vinili, aperitivi panoramici, karaoke e dinner show. Tra fine gennaio e inizio febbraio Reggio Calabria e la provincia tornano a muoversi con una settimana piena, che attraversa i pomeriggi culturali e si allunga fino a notte fonda. “NON C’È NENTI” racconta cosa succede, giorno per giorno.
Aldea Bellantonio
29 gennaio 2026
Ore 10:00
Reggio si affaccia a febbraio tra aperitivi rooftop, vinyl market e mostre d’arte\n
NON C’È NENTI

La quiete (ma non troppo) dopo la tempesta, a Reggio e provincia riparte la movida

Al via un fine settimana che attraversa musica, teatro, mostre, appuntamenti per bambini e iniziative culturali diffuse, con un’agenda fitta che accompagna il tempo libero giorno dopo giorno, tra centro città e territori
Aldea Bellantonio
22 gennaio 2026
Ore 10:00
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NON C’È NENTI

Gennaio in movimento: cosa succede a Reggio e dintorni tra mostre, teatro e giornate in montagna

Dal 15 al 18 gennaio Reggio Calabria e provincia offrono un calendario articolato che spazia dal teatro di stagione ai grandi concerti, dalle mostre agli appuntamenti per famiglie, fino alle escursioni in Aspromonte e al clubbing serale. Un fine settimana distribuito tra centro città, provincia e montagna, con proposte culturali e di intrattenimento per pubblici diversi.
Aldea Bellantonio
15 gennaio 2026
Ore 10:09
Gennaio in movimento: cosa succede a Reggio e dintorni tra mostre, teatro e giornate in montagna\n
NON C'E' NENTI

Dove festeggiare Capodanno a Reggio Calabria? Tutti gli eventi per la notte più lunga dell’anno

Dalla piazza ai cenoni, dai pomeriggi che anticipano la festa agli after che partono quando l’anno è già cambiato. Il Capodanno a Reggio Calabria è una mappa in movimento fatta di concerti gratuiti, veglioni eleganti, club che si accendono dopo mezzanotte e appuntamenti informali per iniziare senza fretta. Un’unica notte – anzi, una giornata intera – per attraversare la città seguendo il ritmo della musica e il tempo che scorre.
Aldea Bellantonio
31 dicembre 2025
Ore 12:59
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NON C’È NENTI

A Natale Reggio è fuori casa: feste, musica, presepi, live e una città che non si ferma

Il weekend che va da venerdì 26 a domenica 28 dicembre è uno dei più densi dell’intero periodo natalizio: una sequenza continua di appuntamenti che si incastrano tra pomeriggi pieni, aperitivi che diventano serate e notti che vanno avanti senza chiedere permesso.
Aldea Bellantonio
26 dicembre 2025
Ore 10:00
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NON C’È NENTI

Reggio si veste a festa tra luci, concerti e vita: il weekend che introduce il Natale

La rubrica «Non c’è nenti» di ilReggino torna con il calendario degli eventi che scandiscono i giorni che precedono il Natale: un fine settimana attraversato da spettacoli, concerti e appuntamenti per tutte le età.
Aldea Bellantonio
11 dicembre 2025
Ore 13:00
Reggio si veste a festa tra luci, concerti e vita:\u00A0il weekend che introduce il Natale\n
Non c’è nenti

Dal black humor di Angelo Duro ai sapori di Melia: un weekend all'insegna dell'ironia, della musica e della tradizione

Dal palco del Cilea alle piazze dell’Aspromonte, il weekend reggino si muove anche questa settimana. La rubrica de IlReggino.it vi porta in giro tra mari e monti.
Aldea Bellantonio
13 novembre 2025
Ore 10:00
Dal black humor di Angelo Duro ai sapori di Melia: un weekend all'insegna dell'ironia, della musica e della tradizione\n
NON C’È NENTI

Lirica, jazz, folk e techno: il weekend reggino alza i decibel e l'offerta musicale

Dal 6 al 9 novembre, Reggio Calabria si riempie di suoni, incontri e sapori: quattro giorni che raccontano una città viva, tra arte, tradizione e nuove scene musicali. La rubrica de Ilreggino.it "Non c'è nenti" vi porta in giro tra i teatri cittadini, i locali underground, fino alle feste in Aspromonte.
Aldea Bellantonio
6 novembre 2025
Ore 10:00
Lirica, jazz, folk e techno: il weekend reggino alza i decibel e l'offerta musicale\n
NON C’E’ NENTI

Reggio: weekend d'autunno per tutti i gusti tra bergamotto, teatro e musica live

Dal Castello Aragonese ai locali del centro, Reggio Calabria si prepara a vivere quattro giornate dense di appuntamenti tra degustazioni, teatro, musica dal vivo e solidarietà
Aldea Bellantonio
23 ottobre 2025
Ore 11:00
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NON C’E’ NENTI

Pane, funghi e vinili: il weekend reggino è un abbraccio d’autunno

Tra la voce di chi canta all’Oasi, il profumo dei funghi di Mosorrofa, la poesia del vino a Villa San Giovanni e le notti elettroniche del centro, Reggio Calabria si riempie di musica, teatro e sapori
Aldea Bellantonio
15 ottobre 2025
Ore 09:00
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La movida Reggina

NON C’È NENTI | Tra musica, teatro e il ritorno del derby: Reggio dà il via al primo weekend d’autunno

La rubrica de ilReggino.it che ogni settimana ti porta in giro per la città, tra locali, concerti e nuove atmosfere. Dall’Oasi al Cilea, passando per Undead, Funky Drop e Gambarie: quattro giorni di musica, incontri e storie da vivere, quando sembra che “non c’è nenti”
9 ottobre 2025
Ore 12:00
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NON C’È NENTI | Ottobre fa rima con autunno: un week end tra mostre, jazz e sonorità moderne

IlReggino.it vi guida attraverso un weekend di inizio ottobre ricco di eventi in città e in provincia. Il programma è vario e pensato per tutti
2 ottobre 2025
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NON C’È NENTI | Cinema, musica e nuove visioni: il lungo weekend che chiude l’estate reggina

La rubrica de il Reggino vi porta ancora una volta in giro tra i luoghi della città e dei suoi dintorni, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana: dal Reggio Calabria Film Fest al tramonto finale del Sunsetland, passando per tango, teatro, elettronica e hardcore punk.
18 settembre 2025
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NON C’È NENTI | Reggio in festa per la Madonna della Consolazione tra processione, concerti e Scirubetta

La rubrica “Non c’è nenti” de ilReggino vi porta dentro le feste mariane, il momento più atteso dai reggini. Dalla discesa della Madonna alla Fiera, dalle giostre agli spettacoli sul Lungomare, passando per Scirubetta e i grandi concerti: una settimana che intreccia fede, folclore e socialità
11 settembre 2025
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NON C'È NENTI | Dal benessere allo spettacolo: Reggio vive il primo weekend di settembre tra musica, teatro e cultura

Dal 4 al 7 settembre Reggio Calabria e dintorni accolgono un fitto calendario di eventi: sport e solidarietà all’Arena dello Stretto con il Mediterranean Wellness, concerti e dj set, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche e appuntamenti culturali. Un weekend che segna la fine dell’estate e prepara la città alle Feste Mariane
4 settembre 2025
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NON C’È NENTI | Concerti, sagre e club: il calendario del weekend reggino per l'ultima settimana di Agosto

Torna la rubrica settimanale di ilReggino.it che vi indica cosa fare a Reggio nel weekend. Una bussola utile per orientarsi tra gli appuntamenti di fine estate, quando le giornate si accorciano ma l’agenda culturale continua a correre veloce
28 agosto 2025
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NON C’È NENTI | Quattro giorni di musica, festa e tradizione: gli eventi a Reggio verso Ferragosto

Concerti all’Arena dello Stretto, dj set al tramonto, party in spiaggia e dinner show: a Reggio Calabria il weekend dal 7 al 10 agosto è un vortice di suoni e appuntamenti
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NON C'È NENTI | Reggio e dintorni: la mappa degli eventi da giovedì a domenica

Stand-up comedy al museo, cinema a cielo aperto, concerti in riva allo Stretto, danza elettronica e parole dialettali: la rubrica di ilReggino.it “Non c’è nenti” racconta gli eventi dal 31 luglio al 3 agosto, tra Reggio, Villa San Giovanni, Palmi e Saline
31 luglio 2025
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NON C’È NENTI | Reggio si accende: quattro giorni tra live, teatro, dj set e tramonti

Musica elettronica, arte di strada, teatro classico, yoga al tramonto e party fino all’alba
24 luglio 2025
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NON C’È NENTI | Il weekend reggino tra musica, parole e visioni: quattro giorni pieni, in ogni direzione

C’è un modo di vivere l’estate che Reggio Calabria conosce bene. È quello che non si accontenta di una movida qualsiasi, ma che cerca nei suoni, nelle parole, nei tramonti e negli incontri il ritmo giusto per raccontare se stessa.
17 luglio 2025
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