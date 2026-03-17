La movida Reggina

La DJ spagnola, residente a Barcellona e ideatrice del format Sala Sentimiento, è tornata a suonare al Big Easy Music Club. Un ritorno che racconta molto più di una serata: una connessione reale tra l’underground catalano e quello reggino, fatta di musica vissuta, relazioni e vibrazioni mediterranee.
Tra spettacoli, concerti, serate nei locali e appuntamenti culturali, il primo fine settimana di marzo porta in città un calendario ricco di eventi. Al centro la Festa della donna, che attraversa il programma con iniziative dedicate
La settimana del Festival si sveglia tra locali e e Fantasanremo. Ma mentre l’Italia guarda l’Ariston, la città continua a muoversi tra teatro impegnato, giochi da tavolo e dj set. E domenica, il Museo riapre gratuitamente le sue porte
Mostre, teatro, musica dal vivo, vinili, aperitivi panoramici, karaoke e dinner show. Tra fine gennaio e inizio febbraio Reggio Calabria e la provincia tornano a muoversi con una settimana piena, che attraversa i pomeriggi culturali e si allunga fino a notte fonda. “NON C’È NENTI” racconta cosa succede, giorno per giorno.
Al via un fine settimana che attraversa musica, teatro, mostre, appuntamenti per bambini e iniziative culturali diffuse, con un’agenda fitta che accompagna il tempo libero giorno dopo giorno, tra centro città e territori
Dal 15 al 18 gennaio Reggio Calabria e provincia offrono un calendario articolato che spazia dal teatro di stagione ai grandi concerti, dalle mostre agli appuntamenti per famiglie, fino alle escursioni in Aspromonte e al clubbing serale. Un fine settimana distribuito tra centro città, provincia e montagna, con proposte culturali e di intrattenimento per pubblici diversi.
Dalla piazza ai cenoni, dai pomeriggi che anticipano la festa agli after che partono quando l’anno è già cambiato. Il Capodanno a Reggio Calabria è una mappa in movimento fatta di concerti gratuiti, veglioni eleganti, club che si accendono dopo mezzanotte e appuntamenti informali per iniziare senza fretta. Un’unica notte – anzi, una giornata intera – per attraversare la città seguendo il ritmo della musica e il tempo che scorre.
Il weekend che va da venerdì 26 a domenica 28 dicembre è uno dei più densi dell’intero periodo natalizio: una sequenza continua di appuntamenti che si incastrano tra pomeriggi pieni, aperitivi che diventano serate e notti che vanno avanti senza chiedere permesso.
La rubrica «Non c’è nenti» di ilReggino torna con il calendario degli eventi che scandiscono i giorni che precedono il Natale: un fine settimana attraversato da spettacoli, concerti e appuntamenti per tutte le età.
Dal 6 al 9 novembre, Reggio Calabria si riempie di suoni, incontri e sapori: quattro giorni che raccontano una città viva, tra arte, tradizione e nuove scene musicali. La rubrica de Ilreggino.it "Non c'è nenti" vi porta in giro tra i teatri cittadini, i locali underground, fino alle feste in Aspromonte.
La rubrica de ilReggino.it che ogni settimana ti porta in giro per la città, tra locali, concerti e nuove atmosfere. Dall’Oasi al Cilea, passando per Undead, Funky Drop e Gambarie: quattro giorni di musica, incontri e storie da vivere, quando sembra che “non c’è nenti”
La rubrica de il Reggino vi porta ancora una volta in giro tra i luoghi della città e dei suoi dintorni, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana: dal Reggio Calabria Film Fest al tramonto finale del Sunsetland, passando per tango, teatro, elettronica e hardcore punk.
La rubrica “Non c’è nenti” de ilReggino vi porta dentro le feste mariane, il momento più atteso dai reggini. Dalla discesa della Madonna alla Fiera, dalle giostre agli spettacoli sul Lungomare, passando per Scirubetta e i grandi concerti: una settimana che intreccia fede, folclore e socialità
Dal 4 al 7 settembre Reggio Calabria e dintorni accolgono un fitto calendario di eventi: sport e solidarietà all’Arena dello Stretto con il Mediterranean Wellness, concerti e dj set, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche e appuntamenti culturali. Un weekend che segna la fine dell’estate e prepara la città alle Feste Mariane
Torna la rubrica settimanale di ilReggino.it che vi indica cosa fare a Reggio nel weekend. Una bussola utile per orientarsi tra gli appuntamenti di fine estate, quando le giornate si accorciano ma l’agenda culturale continua a correre veloce
Stand-up comedy al museo, cinema a cielo aperto, concerti in riva allo Stretto, danza elettronica e parole dialettali: la rubrica di ilReggino.it “Non c’è nenti” racconta gli eventi dal 31 luglio al 3 agosto, tra Reggio, Villa San Giovanni, Palmi e Saline
C’è un modo di vivere l’estate che Reggio Calabria conosce bene. È quello che non si accontenta di una movida qualsiasi, ma che cerca nei suoni, nelle parole, nei tramonti e negli incontri il ritmo giusto per raccontare se stessa.