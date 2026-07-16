Musica, spettacoli, cinema, trekking e feste popolari riempiono l'agenda da venerdì a domenica in ogni angolo della provincia. Da Aiello a Polistena alle escursioni sotto le stelle di Pentedattilo, passando per mostre, mercatini e appuntamenti per tutta la famiglia.

Se per tutto l'anno la domanda più gettonata è «che facciamo?», questo weekend il problema sarà piuttosto scegliere. Dalla costa ionica alla Piana, dall'area grecanica alla città dello Stretto, il fine settimana del 17, 18 e 19 luglio mette in fila concerti, teatro, cinema all'aperto, escursioni, mostre, mercatini, feste patronali e appuntamenti dedicati alle famiglie.

Giovedì 16 luglio

Il weekend comincia già giovedì. Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria inaugura la mostra fotografica "Altera Italia" di Alessia Rollo, visitabile fino al 6 agosto.

A Gioiosa Ionica, nell'ambito di Estate Gioiosa 2026, appuntamento a Palazzo Amaduri con le letture in lingua dedicate a "El Principito", mentre a Polistena entra nel vivo il programma dei festeggiamenti patronali con il concerto del Gen Rosso in piazza della Repubblica.

Per gli amanti della musica e della movida, il calendario propone il format Human al Tuluum Beach Club, il Mantra Sunset al Casual Beach Club e il live di Maurizia Labate Voice al Kairós. All'Oasi Village torna invece "Canta che ti passa", mentre alla Gilda Role & Roll spazio alla serata dedicata ai giochi da tavolo.

Sempre giovedì prende il via anche il Motor Show al Porto degli Ulivi di Rizziconi, destinato a proseguire fino ai primi di agosto.

Venerdì17 luglio

Il weekend si apre a Reggio Calabria con "Non so dire parole", iniziativa promossa da Make It Better all'Area Griso Laboccetta. Sempre in città, sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale, spazio alla cultura con l'incontro dedicato al Museo d'Arte Alfonso Frangipane, inserito nel cartellone dell'Estate al MarRC.

A Locri va in scena Movie Symphony, viaggio musicale tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, mentre a Laureana di Borrello la rassegna Borghi in Arte propone lo spettacolo teatrale "Smart Work" del Mammut Teatro.

A Polistena proseguono i festeggiamenti patronali con il concerto dei Randhome, il Villaggio del Gusto, la tradizionale processione e le iniziative dedicate a Santa Marina Vergine e Maria Santissima dell'Itria.

Sul lungomare di Gioia Tauro prende il via la Fiera Mare e Terra, con espositori provenienti da diverse regioni del Sud Italia, street food, spettacoli e area dedicata alle famiglie.

Sabato 18 luglio

Tra gli appuntamenti più attesi dell'intero fine settimana c'è sicuramente il concerto di Aiello a Polistena, evento centrale del cartellone patronale che richiamerà pubblico da tutta la provincia.

Ma sabato è anche la giornata dell'escursione notturna a Pentedattilo, inserita nella rassegna Sotto i cieli dei borghi della Calabria Greca. Un'esperienza che unisce trekking, osservazione del cielo, scoperta del borgo e degustazioni.

A Gioiosa Ionica torna Gioiosa in Musica, con il raduno bandistico che coinvolgerà il centro cittadino, mentre sul lungomare di Gioia Tauro spazio al saggio della scuola di danza Armada Nueva nell'ambito di Gioia d'Estate 2026.

Ad Arghillà va in scena la commedia in vernacolo "Giulietta in Alfa Romeo", mentre continuano le iniziative di Estate Gioiosa, le mostre e gli appuntamenti culturali diffusi sul territorio.

Domenica 19 luglio

La domenica si apre presto con il ritorno del Mercante in Fiera alla Rada Giunchi di Reggio Calabria, appuntamento dedicato ad antiquariato, vintage, collezionismo e artigianato.

A Gioiosa Ionica spazio invece alla Festa dei Bambini 2026, promossa dalla Pro Loco nell'ambito della Giornata Nazionale delle Pro Loco. In programma anche l'escursione alla Scialata di Gerace, una giornata tra natura e sentieri organizzata per gli amanti delle attività all'aria aperta, mentre proseguono gli appuntamenti della Fiera Mare e Terra e delle feste patronali di Polistena.

Le rassegne che accompagnano l'estate

Accanto agli eventi del weekend continuano anche diverse iniziative che accompagneranno il territorio per tutta l'estate. Al MarRC è visitabile la mostra fotografica "Altera Italia" di Alessia Rollo, mentre al Porto Bolaro Shopping Center è allestita la mostra "Campioni Mondiali" dedicata ai protagonisti della storia del calcio.

Proseguono inoltre il Festival del Cinema Mediterraneo – Verso Sud all'Arena Alberto Neri di Catona, il cartellone di Estate Gioiosa 2026, il Motor Show al Porto degli Ulivi e gli appuntamenti diffusi di Borghi in Arte.

Insomma, tra concerti, cinema sotto le stelle, escursioni notturne, spettacoli teatrali, mostre, mercatini, sagre e feste patronali, questo è uno di quei fine settimana in cui la vecchia espressione che dà il nome alla rubrica perde completamente significato. Perché, almeno per tre giorni, nel Reggino c'è davvero l'imbarazzo della scelta.