Una giornata, dedicata alla prevenzione dei tumori alla mammella, al colon-retto e alla cervice uterina, che ha rappresentato un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, personale sanitario e realtà associative del territorio

Grande partecipazione e forte senso di comunità per la giornata di screening che, nell’ambito della campagna di “prevenzione itinerante” promossa dall’Asp di Reggio Calabria, si è svolta domenica 12 aprile a Motta San Giovanni.

L’iniziativa, dedicata alla prevenzione dei tumori alla mammella, al colon-retto e alla cervice uterina, ha rappresentato un momento di sensibilizzazione e tutela della salute pubblica, offrendo servizi gratuiti e accessibili direttamente sul territorio. Tante sono state le mammografie effettuate nel corso della giornata, a conferma della grande adesione e dell’importanza attribuita alla prevenzione da parte della cittadinanza. Il “Camper Sanitario”, presente in piazza della Municipalità grazie al gruppo di lavoro formato dal tecnico di radiologia Rosanna Melidona e dai collaboratori Cortese, Scarcella e Bagnato, è stato preso d’assalto dai tanti curiosi e da quanti hanno voluto cogliere questa importante occasione.

L’organizzazione della giornata è stata curata dalla dottoressa Elena Nasso e dal dottore Francesco Biasi, che hanno garantito, con professionalità e impegno, la piena riuscita dell’iniziativa.

Determinante anche il contributo della dottoressa Grazia Diano, del dottore Antonino Verduci e della dottoressa Paola Infortuna, che con competenza e disponibilità hanno collaborato attivamente allo svolgimento delle attività.

Particolarmente significativa l’intera attività di screening, che ha coinvolto la prevenzione dei tumori alla mammella, al colon-retto e alla cervice uterina, attraverso servizi mirati e distribuzione di kit dedicati, confermando l’importanza della diagnosi precoce e della partecipazione attiva dei cittadini. Prezioso il contributo dell’associazione Meraki con le volontarie Carmen, Gabriella, Michela, Angelica e Giovanna.

L’Amministrazione comunale, attenta e sensibile ai temi della prevenzione, con il sindaco Giovanni Verduci, l’assessore Giusy Vacalebre e il capogruppo Andrea Casile, prosegue nel percorso intrapreso nell’ambito delle campagne di screening, promuovendo iniziative volte alla tutela della salute e al benessere della comunità.

Una giornata che ha rappresentato un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, personale sanitario e realtà associative del territorio, confermando quanto sia fondamentale fare rete per diffondere la cultura della prevenzione.