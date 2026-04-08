La Città di Motta San Giovanni, su iniziativa del sindaco Giovanni Verduci e dell’assessore Giusy Vacalebre, nell’ottica di prosecuzione della campagna di prevenzione messa in campo già da alcuni anni, insieme all’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, alla Regione, alla Campagna Screening e all’Associazione Meraki, organizza una giornata dedicata alla Prevenzione Itinerante.

Grazie alla fattiva e preziosa collaborazione della dottoressa Elena Nasso e del dottore Francesco Biasi, domenica 12 aprile, dalle ore 9:00 in piazza della Municipalità, una giornata dedicata alla salute, aperta a uomini e donne, con screening gratuiti per tumore alla mammella (mammografia – donne 50-69 anni), tumore della cervice uterina (HPV - ritiro kit – donne 30-64 anni), tumore del colon-retto (ritiro kit – uomini e donne 50-69 anni).

In piazza della Municipalità stazionerà il «Camper Sanitario» per gli accertamenti, con la possibilità di ritirare i kit e avere supporto informativo.

Per avere maggiori informazioni o prenotare i controlli contattare i numeri 0965718104 – 3207291874.