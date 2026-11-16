Nonostante l'autorizzazione di dieci posti dialisi aggiuntivi per far fronte all'emergenza, lo stallo amministrativo locale mantiene la situazione immutata. I malati chiedono l'eliminazione dei drammatici turni notturni e l'accesso a cure di prossimità in strutture autorizzate e accreditate prima di dover tutelare i propri diritti nelle sedi legali

Da ormai otto anni trentaquattro pazienti dializzati di Reggio Calabria affrontano una condizione assistenziale estremamente difficile. A fronte di una lunga vicenda caratterizzata da annunci e promesse, l'unica figura istituzionale a dimostrare un concreto interesse è stato il Presidente della Regione Calabria, il quale ha adottato la Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 19 ottobre 2026, pubblicata cinque giorni più tardi, per avviare a soluzione la problematica.

Tuttavia, nonostante la delibera abbia autorizzato dieci posti dialisi aggiuntivi per rispondere all'emergenza nelle more della revisione della rete nefrodialitica regionale, la condizione dei pazienti rimane ad oggi del tutto immutata. Il provvedimento non ha trovato sviluppi concreti a livello dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, dove le dichiarazioni pubbliche della Direttrice generale, dott.ssa Maddalena Berardi — da quattro anni e mezzo ai vertici dell'azienda prima come Direttrice amministrativa e poi come Direttrice generale — non si sono tradotte in iniziative risolutive.

I rischi clinici dei turni notturni e le disparità di trattamento

Particolarmente critica appare la valutazione del rischio clinico legato ai turni dialitici notturni, ai quali i pazienti, affetti da una patologia cronica che richiede trattamenti salvavita a giorni alterni per tutta la vita, sono quotidianamente esposti. Concludere la seduta intorno all'una di notte comporta, specialmente durante i mesi invernali, una grave stanchezza e una maggiore esposizione al freddo nel rientro a casa, aumentando il rischio di complicazioni serie come le bronchiti su fisici già fortemente compromessi. Questa organizzazione incide negativamente sulla qualità del sonno, sulle energie e sulla vita quotidiana dei malati e delle loro famiglie.

I firmatari evidenziano inoltre marcate disparità di trattamento assistenziale. Da un lato, un paziente affetto da patologie meno gravi può rivolgersi a strutture private accreditate qualora non trovi posto nelle strutture dell'Asp o del Grande Ospedale Metropolitano (Gom), mentre ai dializzati questa possibilità viene preclusa in attesa di centri pubblici annunciati da otto anni ma ancora non realizzati. Dall'altro lato, si riscontra come in altre aree della regione, quale Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, sia presente ed operativo un centro dialisi privato accreditato e contrattualizzato da venti posti, mentre a Reggio Calabria una soluzione analoga incontra continue difficoltà e resistenze istituzionali.

Le richieste: attuazione della DGR 683 o ricorso alle sedi legali

Nell'appello si precisa che i pazienti non richiedono alcun privilegio né intendono alimentare contrapposizioni tra sanità pubblica e privata, né contestano la futura realizzazione di centri dialisi pubblici. La richiesta fondamentale è che, nel rispetto delle regole e del principio di prossimità, vengano utilizzate tutte le opzioni legittimamente praticabili, comprese le strutture private autorizzate e accreditate, per garantire trattamenti salvavita in condizioni dignitose e compatibili con la fragilità dei malati.

I trentaquattro firmatari sollecitano pertanto un intervento tempestivo e diretto affinché la DGR n. 683 trovi immediata ed effettiva attuazione senza ulteriori passaggi o rinvii burocratici, ponendo fine ai turni notturni. Qualora il diritto alla cura continui a non essere garantito, i pazienti preannunciano che saranno costretti a tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi legali.