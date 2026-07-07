Reggio Calabria compie un importante passo in avanti nel campo della diagnostica medica. Oggi al presidio "Morelli", sono stati presentati nuovi servizi e attrezzature di altissimo livello tecnologico, alla presenza dei vertici aziendali.

Un primato nazionale nella diagnostica per immagini

Il dottor Antonio Armentano, responsabile del dipartimento diagnostico, ha sottolineato l'eccezionalità della dotazione tecnologica raggiunta: "Oggi inauguriamo una seconda risonanza magnetica 3 Tesla nell'ospedale Morelli. Credo che due risonanze magnetiche da tre Tesla e una da un Tesla e mezzo in un unico ospedale sia un unicum, non solo nel Sud Italia ma anche nel centro-nord". Questo traguardo è il frutto di un utilizzo integrale dei fondi PNRR che hanno permesso di aggiornare la tecnologia per offrire ai pazienti della provincia di Reggio Calabria diagnosi sempre più accurate e sofisticate.

Diagnostica "Top di Gamma" e attenzione al paziente

Il Commissario Straordinario, Tiziana Frittelli, ha definito la giornata come un momento fondamentale per la sanità locale, descrivendo la nuova risonanza 3 Tesla come un'attrezzatura "top di gamma”. La nuova macchina è stata collocata in un'area che gode di una particolare attenzione estetica, con pannelli che richiamano il lungomare di Reggio Calabria, per migliorare l'esperienza del paziente.

Oltre alla risonanza, la dotazione del Morelli si è arricchita di: Due nuovi telecomandati? nuova TAC, nuovo mammografo, nuova MOC.

Questa "nuova area di diagnostica per immagini ad alta risoluzione" rappresenta, secondo la Frittelli, un servizio di grandissimo livello per i cittadini.

L'Aortic Team: multidisciplinarità salvavita

Accanto alle novità tecnologiche, è stato ufficializzato il percorso dell'Aortic Team, un gruppo multidisciplinare dedicato alla cura delle patologie aortiche complesse. Il GOM è la settima azienda in Italia a strutturare questo processo, che vede la collaborazione di cardiochirurgia, chirurgia vascolare, cardiologia, radiologia, terapia intensiva e cardioanestesia. L'efficacia di questo team è stata recentemente dimostrata dal salvataggio di un ragazzo di 17 anni con una rottura improvvisa dell'aorta a seguito di un incidente.

Potenziamento di Ortopedia e progetti futuri

Durante l'evento sono stati presentati anche i nuovi ambulatori di Ortopedia e Traumatologia, ampliati per migliorare i follow-up dei pazienti. Il Commissario Frittelli ha ricordato l'eccellenza del reparto, che riesce a intervenire in oltre l'80% dei casi di frattura del collo del femore entro 48 ore.

In conclusione, la dottoressa Frittelli ha annunciato che i miglioramenti non si fermeranno qui: entro la fine di luglio verranno banditi i lavori per l'ampliamento del Pronto Soccorso, rispondendo così a una delle necessità più sentite dalla cittadinanza.