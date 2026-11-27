Anche il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha preso parte alla 21ª edizione del Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, l'appuntamento annuale di riferimento per la condivisione e la diffusione delle buone pratiche per la sicurezza del paziente.

La dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del G.O.M., ha rappresentato l'Ospedale anche in veste di relatrice nell'incontro dedicato all'intelligenza artificiale applicata alla sanità. “Il Forum – ha commentato la dott.ssa Frittelli – è per me un luogo del cuore. Lo frequento da molti anni, in passato anche come Presidente di Federsanità, e l'ho visto crescere ed ampliarsi nel tempo. Nato come appuntamento focalizzato sulle attività di risk management, è diventato oggi un luogo di confronto sulle principali innovazioni, problematiche, criticità e potenzialità della sanità italiana”.

Questa edizione segna un passaggio importante anche per la presenza concreta della Regione Calabria, che dispone di uno stand dedicato. “Tra i progetti che presentiamo – ha spiegato il Commissario – la telemedicina è sicuramente quello su cui stiamo puntando maggiormente, anche per superare l'iniquità nell'accesso alle cure e i limiti legati all'orografia di un territorio complesso come quello calabrese. Con orgoglio posso dire che, seppur in una fase iniziale, il G.O.M. eroga il 51% delle attività di telemedicina dell'intera regione, come certificato da Azienda Zero”.

Infine, una riflessione sull'intelligenza artificiale: “L'IA è uno strumento fondamentale per la sanità, ma richiede un'attenta riflessione sui temi dell’etica, della responsabilità e dell’affidabilità. Sono questi alcuni degli items su cui dobbiamo lavorare per costruire la formazione dei nostri professionisti”.

“La sanità calabrese – ha concluso il Commissario – sta crescendo, ed è per questo che la nostra presenza al Forum è ancora più importante. Il confronto aperto sulle buone pratiche tra tutti gli attori nazionali del settore non può che generare valore per l'intero sistema sanitario”.