Prestigioso incarico per il pediatra reggino: soddisfazione della sezione provinciale e riconoscimento per la pediatria calabrese

Riconoscimento di prestigio per la pediatria di famiglia calabrese. La soddisfazione della sezione provinciale.

La FIMP – sezione provinciale di Reggio Calabria esprime soddisfazione per l’elezione del dott. Giuseppe Zampogna nel Collegio dei Probiviri del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri.

Si tratta di un incarico di rilievo, che rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e dell’impegno profuso dal dott. Zampogna nell’ambito della pediatria di famiglia, dove si è distinto per competenza, serietà e attenzione alla tutela della salute dell’età evolutiva.

Il Collegio dei Probiviri svolge una funzione centrale all’interno della Federazione, vigilando sul rispetto dei principi statutari ed etici e contribuendo a garantire correttezza e trasparenza nell’azione associativa.

Il Segretario Provinciale, dott. Stelitano Lorenzo, ringrazia le altre Segreterie Provinciali della Regione Calabria, la Segreteria Regionale e la Presidenza Nazionale, in persona del dott. Antonio D’Avino, per la collaborazione nell’elezione del collega Zampogna a componente del Collegio dei Probiviri del Consiglio Nazionale della FIMP. Ha espresso tra l’atro vivo compiacimento per l’elezione: «Un incarico di grande responsabilità che valorizza il profilo professionale del dott. Zampogna e rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero territorio calabrese».

Dalla FIMP di Reggio Calabria giungono, infine, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.