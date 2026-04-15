Grande partecipazione al Politecnico Righi-Boccioni-Fermi per l’incontro con il prof. Francesco Manti: focus sulle opportunità post-diploma, sulla formazione in ambito osteopatico e sulla possibile apertura di un nuovo dipartimento in città
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Proseguono con grande partecipazione gli appuntamenti dell’evento annuale promosso dall’Accademia di Medicina Osteopatica Alessandro IV, in collaborazione con l’I.R.C.O. e con la partecipazione straordinaria dell’A.N.P.O. - Associazione Nazionale Professionisti Osteopati.
Presso il Politecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria, il prof. dott. Francesco Manti — Presidente dell’Accademia Alessandrina, Direttore Generale I.R.C.O. e Presidente A.N.P.O. — ha incontrato gli studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo sanitario, insieme al corpo docente guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Anna Maria Cama.
L’incontro ha rappresentato un significativo momento di orientamento post-diploma, volto a supportare i giovani nella scelta del proprio percorso formativo, presentando una realtà di riferimento nel panorama nazionale, attiva da oltre vent’anni e fondata dal prof. dott. Don Gaetano Maria Saccà, oggi Direttore didattico-scientifico.
«Siete semplicemente il futuro di Reggio. Grazie per l’interesse e la curiosità dimostrati» — ha dichiarato il prof. Manti. In merito alla possibilità di un ampliamento dell’offerta formativa sul territorio, è stata inoltre evidenziata la volontà di valutare l’apertura di un dipartimento a Reggio Calabria.
L’I.R.C.O. rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura osteopatica, nella ricerca clinica e nella formazione di professionisti qualificati, rafforzando il dialogo con il mondo della scuola e con il territorio.