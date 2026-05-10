Noto psichiatra, opera da moltissimi anni a Reggio Calabria e in provincia, distinguendosi per il suo impegno nel settore della salute mentale e dell’assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer

Il Dott. Giuseppe Calandruccio è stato nominato Responsabile regionale per la Sanità di Alternativa Popolare Calabria. Noto psichiatra, opera da moltissimi anni a Reggio Calabria e in provincia, distinguendosi per il suo impegno nel settore della salute mentale e dell’assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer.

Tra i suoi principali obiettivi vi è l’istituzione di un Centro per i malati di Alzheimer, iniziativa che il partito guidato dal Segretario regionale Massimo Ripepi ha fatto propria, inserendola tra le linee programmatiche che guideranno l’azione del partito.

Nel corso della sua carriera, il Dott. Calandruccio ha avviato e diretto il primo Centro Diurno Alzheimer della Calabria, a Tritanti di Maropati. Ha inoltre coordinato i “Caffè Alzheimer” di Polistena e Villa San Giovanni, promuovendo importanti attività di sostegno per pazienti e famiglie.

Attualmente, a Siderno, è responsabile dell’area clinica dell’Istituto di Riabilitazione Psichiatrica dell’Associazione “GOEL”, struttura dotata di 22 posti letto. Ricopre inoltre il ruolo di specialista ambulatoriale nel settore della Psichiatria ed è Perito tecnico del Tribunale di Reggio Calabria.

Il Dott. Calandruccio non ha mai nascosto la propria vicinanza al Centrodestra, motivo per cui ha scelto di aderire al progetto politico di Alternativa Popolare.

Soddisfatto per l’incarico ricevuto, ha voluto ringraziare il Segretario regionale del partito, Massimo Ripepi: «Accolgo con entusiasmo questa nomina, con l’auspicio di riuscire a realizzare importanti progetti nel settore sanitario, a partire dalla creazione del Centro Alzheimer a Reggio Calabria».