L’iniziativa dedicata alla diagnosi precoce del tumore al seno: esami gratuiti e informazione per portare la prevenzione anche nelle aree più periferiche

Reggio Calabria conferma la propria grande sensibilità verso la salute delle donne. Nelle ultime due giornate si è svolta l’iniziativa della Carovana Rosa di PAM Italia, il progetto di sensibilizzazione e screening mammografico gratuito che porta la prevenzione direttamente nei territori, con particolare attenzione alle aree più periferiche della città e della provincia.

Fin dalle prime ore del mattino si è registrata un’affluenza significativa di donne che hanno scelto di aderire al programma di prevenzione. Un segnale importante che dimostra come la cultura della diagnosi precoce stia diventando sempre più radicata nella comunità.

Il tumore al seno rappresenta una delle patologie più diffuse tra le donne, ma se individuato in fase iniziale presenta percentuali di guarigione molto elevate. Per questo motivo iniziative come «Mammografia gratuita» di PAM Italia svolgono un ruolo fondamentale: facilitare l’accesso agli esami diagnostici significa ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e offrire a tutte le donne la possibilità di prendersi cura della propria salute.

Durante le due giornate il personale medico ha lavorato con grande impegno per garantire gli screening, sottolineando l’importanza di considerare la prevenzione non come un evento occasionale, ma come una pratica costante da integrare nei percorsi di medicina territoriale.

Molte delle donne che hanno partecipato hanno espresso gratitudine per l’opportunità ricevuta, evidenziando allo stesso tempo il desiderio che servizi di questo tipo possano diventare sempre più continuativi e presenti sul territorio.

La Carovana Rosa di PAM Italia proseguirà il suo percorso nelle prossime tappe, portando con sé un messaggio chiaro e concreto: la prevenzione salva la vita e deve essere accessibile a tutte.