Martedì 24 novembre 2026, una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute, promossa da EPACA in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Referente dell'iniziativa la Dott.ssa Elena Nasso.

La previdenza significa tutelare il domani, ma prendersi cura del proprio futuro significa anche proteggere la propria salute, oggi.

È proprio da questa visione che nasce «PREVENZIONE È PREVIDENZA – ABBATTIAMO LE DISTANZE», l'iniziativa promossa da EPACA di Coldiretti Reggio Calabria, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, con referente la Dott.ssa Elena Nasso.

Un progetto che mette al centro le persone e i loro bisogni, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, promuovere la cultura della prevenzione e rendere più accessibili importanti opportunità di controllo e diagnosi precoce.

L'appuntamento è per martedì 24 novembre 2026, a partire dalle ore 09:00, presso la sede EPACA ovvero la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI Reggio Calabria in Via Sant'Anna II Tronco, 28 a Reggio Calabria, dove sarà organizzata una giornata di screening gratuiti aperta alla cittadinanza, secondo i requisiti previsti per ciascuna prestazione.

QUATTRO IMPORTANTI OPPORTUNITÀ DI PREVENZIONE

Nel corso della giornata saranno disponibili:

SCREENING CARDIOVASCOLARE E DIABETICO , a cura di Jacardi, per la valutazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare e metabolico.

, a cura di Jacardi, per la valutazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare e metabolico. SCREENING MAMMOGRAFICO , rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, per la prevenzione del tumore della mammella.

, rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, per la prevenzione del tumore della mammella. SCREENING DEL TUMORE DEL COLON-RETTO , rivolto alle persone di età compresa tra 50 e 69 anni.

, rivolto alle persone di età compresa tra 50 e 69 anni. SCREENING DELLA CERVICE UTERINA, rivolto alle donne di età compresa tra 30 e 64 anni.

DALLA PREVIDENZA ALLA PREVENZIONE: UN IMPEGNO CONCRETO PER IL TERRITORIO

Con questa iniziativa EPACA rafforza il proprio ruolo sociale, ampliando il significato della propria missione: essere accanto alle persone non soltanto nei momenti in cui occorre tutelare i loro diritti previdenziali e assistenziali, ma anche attraverso azioni concrete di sensibilizzazione, informazione e promozione della salute.

La collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, con il riferimento della Dott.ssa Elena Nasso, rappresenta un'importante occasione di sinergia tra realtà associative e servizio sanitario pubblico, nella convinzione che la tutela della salute debba essere un obiettivo condiviso.

«Abbattere le distanze significa rendere i servizi più vicini alle persone, facilitare l'accesso alle opportunità di prevenzione e contribuire a superare quegli ostacoli che spesso allontanano i cittadini dai controlli sanitari. Con questa giornata vogliamo lanciare un messaggio semplice ma fondamentale: la prevenzione è un investimento sul futuro e prendersi cura della propria salute è una responsabilità verso sé stessi, la propria famiglia e l'intera comunità».

L'iniziativa vuole essere anche un invito rivolto a tutta la cittadinanza a non trascurare i controlli periodici e ad aderire ai programmi di screening, strumenti fondamentali per individuare precocemente eventuali patologie e intervenire tempestivamente.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per partecipare alla giornata di screening gratuiti è possibile contattare EPACA:

Telefono: 0965 898431 – INTERNO 5

Numero Verde: 800 184764

Gli uffici sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.