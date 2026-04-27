L’iniziativa si inserisce anche nel progetto Neuroarti di ASI Calabria, rafforzando un impegno concreto sui temi dell’inclusione, della partecipazione e della crescita sociale sul territorio
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Reggio Calabria si prepara ad accogliere il Corso di Formazione per Operatore della Disabilità, un percorso pensato per formare figure capaci di supportare bambini e famiglie in contesti educativi, ludico-ricreativi e sportivi.
L’iniziativa si inserisce anche nel progetto Neuroarti di ASI Calabria, rafforzando un impegno concreto sui temi dell’inclusione, della partecipazione e della crescita sociale sul territorio.
Il corso nasce per rispondere a un bisogno sempre più evidente: creare professionalità preparate ad accompagnare i più piccoli in esperienze realmente inclusive, dai centri estivi alle attività sportive e associative.
Un’opportunità che unisce sensibilità, formazione e prospettive concrete di impegno all’interno della comunità.
Come riportato nella locandina, il progetto è finanziato con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3
Il riferimento istituzionale collegato al progetto Neuroarti richiama inoltre il Decreto Dirigenziale n. 20046 del 21/12/2025 – Linea 2.
L’obiettivo è chiaro: costruire percorsi in cui sport, gioco e socialità diventino spazi autentici di accoglienza e partecipazione per tutti.
Per informazioni è possibile consultare i contatti indicati nella locandina ufficiale.