Aste porta flebo a forma di simpatiche giraffe: la donazione de «La Spina Santa srl» alla U.O.C. di Pediatria.

Un gesto di attenzione e sensibilità verso i piccoli pazienti del Grande Ospedale Metropolitano «Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio Calabria. La società «La Spina Santa srl» ha infatti donato alla U.O.C. di Pediatria, guidata dalla dr.ssa Rita Agnello, alcune originali aste porta flebo a forma di coloratissime giraffe, pensate per rendere più accogliente e sereno l’ambiente di cura.

La consegna è avvenuta ieri, 31 marzo. A rappresentare l’azienda è stato l’amministratore Bruno Giuseppe Autelitano, accolto dalla dr.ssa Agnello e dalla dr.ssa Tiziana Foti. Le professioniste hanno espresso, a nome del reparto e dell’intero Ospedale, sincera gratitudine per la generosità dimostrata e per l’attenzione rivolta ai bambini ricoverati.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità, perfettamente in linea con lo spirito del dono. Le aste sono realizzate dai «Portatori sani di sorrisi», Onlus impegnata negli ospedali attraverso attività di clown terapia.

In prossimità della Pasqua, questa iniziativa assume un valore ancora più significativo. Le festività, vissute in un contesto di degenza, possono essere un momento delicato per i bambini e per le loro famiglie. Ogni gesto capace di portare colore, leggerezza e vicinanza contribuisce a rendere più umano il percorso di cura e a ricordare che, anche nei giorni più difficili, la solidarietà può trasformarsi in una forma concreta di speranza.