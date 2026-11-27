Un novembre in salita per la continuità assistenziale nella provincia di Reggio Calabria, dove la carenza cronica di medici continua a pesare sul territorio e a mettere sotto pressione la rete dell’assistenza sul territorio. Con una nota datata 17 novembre e indirizzata tra gli altri al sindaco di Bianco, alla locale stazione dei carabinieri e al coordinamento Suem, il direttore del distretto sanitario della Locride, Antonio Macrì, ha reso noto che proseguono le difficoltà nel reperire camici bianchi disposti ad accettare incarichi a tempo determinato per colmare i turni rimasti vacanti.

Nel documento ufficiale viene segnalata la mancata copertura della postazione di guardia medica di Bianco in diverse giornate del mese: il servizio è già saltato il 18 novembre dalle 20 alle 8 del mattino successivo, il 21 novembre dalle 10 alle 20, il 25 novembre dalle 20 alle 8 e, stando al calendario, risulterà scoperto anche domani, sabato 28 novembre, sempre nella fascia notturna dalle 20 alle 8. In tutte queste finestre orarie il presidio territoriale è rimasto e resterà sospeso, lasciando un vuoto nella presa in carico ordinaria delle richieste.

Una criticità che non si esaurisce all’interno del perimetro della Locride. Anche a Villa San Giovanni il servizio di continuità assistenziale procede a singhiozzo a causa dell’assenza di personale disponibile a garantire le turnazioni. Una situazione già nota sul territorio e denunciata ufficialmente dal locale circolo del Partito Democratico, che ha chiesto a gran voce un confronto diretto e rapido con i vertici dell’Asp reggina per affrontare le falle organizzative e individuare soluzioni strutturali.

Per i cittadini il disagio è concreto e tangibile nella quotidianità. Quando mancano i medici per coprire i turni, l’assistenza territoriale si assottiglia e cresce il timore di ritrovarsi senza un punto di riferimento sanitario immediato, soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando gli studi dei medici di famiglia sono chiusi. In aree periferiche o caratterizzate da una popolazione anziana significativa, la sospensione anche temporanea della guardia medica alimenta incertezza e rischia di riversare maggiore pressione sulle altre articolazioni dell’emergenza-urgenza, confermando quanto il nodo del reclutamento resti centrale per la tenuta del servizio sanitario locale.