Un fitto calendario di appuntamenti coinvolge la città dello Stretto e la provincia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Istituzioni, mondo forense, associazioni culturali e istituti scolastici fanno rete per tenere alta l'attenzione su un fenomeno che richiede risposte concrete sia sul piano normativo che su quello educativo.

Il confronto tra istituzioni, giustizia e società civile

In città, l’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”, guidata dal presidente Giuseppe Livoti, ha promosso in sinergia con la sezione distrettuale dell’A.M.I. (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) presieduta da Anna Bellantoni, l’incontro dal titolo “Il cambiamento possibile: Uomini e Donne insieme contro la violenza di genere”. L’appuntamento ha messo attorno allo stesso tavolo diverse professionalità per fare il punto sugli strumenti di tutela esistenti e sulle criticità ancora aperte.

Dopo l'introduzione di Elisa Mottola (coordinatrice Muse Area Psicologia Clinica e della Salute), incentrata sulla necessità di riconoscere i legami tossici prima che degenerino, il dibattito ha toccato aspetti cruciali: dal recupero dei soggetti condannati nei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) illustrato dal Garante dei detenuti Giuseppe Aloisio, al supporto legale e psicologico gratuito garantito dagli sportelli A.M.I. La senatrice Tilde Minasi, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, ha richiamato le recenti relazioni approvate in materia di violenza economica, abusi digitali e funzionamento dei dispositivi di controllo. Particolarmente sentita la testimonianza diretta della sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha denunciato le difficoltà legate alla carenza di braccialetti elettronici e al senso di solitudine di chi denuncia. La Consigliera di parità della Città metropolitana, Simona Caracciolo, ha invece ribadito l'impegno sul fronte della parità salariale e della trasparenza retributiva, ricordando l'inserimento immediato del numero antiviolenza 1522 sulla home page dell’ente. A intervallare gli interventi, le riflessioni artistiche di “Donne Parlanti” a cura degli artisti de Le Muse.

Le scuole protagoniste: gli studenti a confronto con magistrati e forze dell'ordine

Grande attenzione anche al mondo giovanile. Mercoledì 25 novembre, a partire dalle ore 10:00, il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, diretto dalla dirigente Anna Maria Cama, darà vita a una mattinata di sensibilizzazione articolata su due plessi.

Nell’Aula Magna del “Righi” si terrà la tavola rotonda “Il coraggio di ricominciare”, moderata dal professor Vincenzo Malacrino, alla quale prenderanno parte l’avvocato Francesca Pensavalle (testimone di femminicidio), il tenente dei Carabinieri Giusy Gambino, il giudice del Tribunale dei Minori Paolo Ramondino e don Tonino Sgrò. L’incontro sarà trasmesso in collegamento per coinvolgere l’intera popolazione scolastica.

In contemporanea, nella sede del “Fermi”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con la V Circoscrizione (presenti la presidente Caterina Pitasi e l'assessore comunale Filomena Iatì) vedrà gli studenti confrontarsi con l’avvocato Anna Bellantoni, la psicologa e psicoterapeuta Valentina Romeo e il vice ispettore della Polizia di Stato Giorgia Grandinetti della Divisione Anticrimine. Parallelamente, le classi dell'indirizzo agrario saranno impegnate in laboratori civici dedicati al tema del rispetto.

In provincia: la mostra fotografica a Caulonia Marina

Le iniziative si estendono anche alla fascia ionica reggina. Sempre nella giornata del 25 novembre, l’Istituto Tecnico Agrario di Caulonia Marina ospiterà la mostra fotografica “Donne: coltivare il rispetto, seminare libertà”, un percorso visivo dedicato alle donne vittime di femminicidio in Calabria, pensato per stimolare la memoria collettiva e la riflessione tra i banchi di scuola.