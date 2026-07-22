I concorrenti pronti a sfidarsi sul palco a colpi di simpatia per sostenere la cultura del dono e della solidarietà. Appuntamento in piazza Calvario il prossimo 8 agosto

Tutto pronto per lo show estivo targato Avis Comunale Cittanova, in Piazza Calvario: Pentole, fischietti e campanacci sono pronti a risuonare nel centro cittadino. Sabato 8 agosto, a partire dalle ore 21e30, Piazza Calvario a Cittanova ospiterà l'attesa seconda edizione de "La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio", lo spettacolo all'insegna dell'ironia organizzato dall'Avis Comunale Cittanova.

I concorrenti di questa nuova edizione sono pronti a sfidarsi sul palco a colpi di simpatia per sostenere la cultura del dono e della solidarietà.

Come da tradizione, il destino delle esibizioni sarà nelle mani del pubblico in piazza. Al semaforo verde, gli spettatori diventeranno i veri giudici della serata, potendo applaudire i talenti o fare baccano per manifestare il dissenso. L'evento è a ingresso totalmente libero. Presentano Simona Caruso e Franco Macrì