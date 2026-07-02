«Tutto pronto per l’appuntamento con lo sport, la natura e il benessere. Domenica 5 luglio, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il cuore di Cittanova si animerà grazie allo “Shoe Test & Run”, l'evento organizzato da Atelico Sport con il supporto di Saucony, con la collaborazione dell’Asd Running Palmi, il Run Club Scirocco Pacers e la partecipazione del coach Kiko Catananti.

L'iniziativa – si legge in una nota stampa – si svolgerà con il caloroso benestare dell'Assessore allo Sport del Comune di Cittanova, dott.ssa Patrizia Iamundo, a testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione verso le attività che promuovono lo sport, la salute e la valorizzazione del territorio.

Il punto di ritrovo e partenza sarà la centralissima Piazza Calvario, ore 9.15. Da lì prenderà il via un percorso che si snoderà inizialmente tra le vie del paese, per poi guidare i partecipanti verso la natura incontaminata di Contrada Torre per una suggestiva corsetta all'ombra degli uliveti secolari.

La manifestazione, aperta a tutti e pensata per aggregare la comunità, offrirà un programma ricco di opportunità ed esperienze dirette. I partecipanti avranno infatti l'occasione esclusiva di testare gratuitamente sul campo le nuove scarpe tecniche Saucony Endorphin Azura, mettendone alla prova il comfort e la reattività lungo il tracciato. Il percorso stesso è stato pensato come una corsa o camminata di gruppo da vivere in modalità assolutamente tranquilla: un'andatura rilassata che rende l'evento ideale sia per i runner più allenati sia per i semplici camminatori, offrendo a tutti la possibilità di godersi il panorama locale.

Oltre al movimento, la mattinata sarà anche un importante momento di confronto e focus sul benessere, dove scambiare pareri, consigli e riflessioni su allenamento, running e corretti stili di vita insieme agli esperti del settore».