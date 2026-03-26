Nella sala del Consiglio comunale di Gerace è stato istituito ufficialmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un momento significativo di partecipazione e crescita civica che avvicina le nuove generazioni alla vita istituzionale del paese.



All’incontro erano presenti il sindaco Rudi Lizzi e i componenti dell’amministrazione comunale, insieme alla vicepreside Debora Lizzi e a tutto il corpo docente, che ha affiancato e sostenuto i ragazzi in questo percorso sin dalle prime fasi.



Un’iniziativa accolta con entusiasmo che segna un passo importante verso la costruzione di una cittadinanza più consapevole e attiva.



Ad aprire l’incontro è stato il sindaco, che ha voluto sottolineare il valore concreto dell’impegno amministrativo e la complessità della gestione quotidiana del territorio: ha ricordato come spesso il lavoro dell’amministrazione sia silenzioso ma costante, fatto di interventi immediati e responsabilità che non sempre sono visibili ai cittadini.



Nel suo intervento ha rivolto ai ragazzi un invito chiaro: vivere questa esperienza con serietà, spirito costruttivo e rispetto dei ruoli, valorizzando anche il contributo della minoranza come elemento fondamentale della democrazia. «Voglio ricordare ai ragazzi che ciò che serve è lavorare con dedizione, impegno e soprattutto con serietà».



Il primo Consiglio dei Ragazzi si è distinto sin da subito per maturità e attenzione ai valori democratici. La neoeletta sindaca Francesca Condò ha ringraziato l’amministrazione, i docenti e i compagni per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza del confronto e dell’ascolto:

«Vogliamo che questo Consiglio sia un luogo dove ognuno possa esprimersi liberamente e dove le idee diventino progetti concreti per migliorare la scuola e il nostro paese».



Accanto a lei, una squadra composta da vicesindaco, assessori e consiglieri, pronta a lavorare su temi centrali come l’ambiente, il decoro urbano, le attività sociali e la partecipazione dei giovani.



Durante l’incontro è emersa con forza la volontà di costruire un percorso reale e non simbolico: l’amministrazione ha infatti manifestato la disponibilità a sostenere concretamente le iniziative dei ragazzi, anche attraverso l’eventuale previsione di piccole risorse nel bilancio comunale per attività come giornate ecologiche o progetti per il territorio.



Particolarmente significativo anche il messaggio rivolto ai giovani: crescere con una mente libera, capace di valutare con spirito critico e autonomia ciò che è davvero utile per il bene comune, senza lasciarsi condizionare da logiche del passato. Un invito a costruire una comunità più unita, senza divisioni, in cui Gerace sia vissuta come un’unica realtà.



A rafforzare il valore dell’iniziativa è stato anche il contributo della scuola, con docenti visibilmente coinvolti ed emozionati, che hanno evidenziato come questo progetto rappresenti un vero “compito di realtà”: un’esperienza concreta per comprendere il funzionamento delle istituzioni e sviluppare senso civico.



Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nasce quindi non solo come spazio di rappresentanza, ma come laboratorio di cittadinanza attiva, dove imparare a partecipare, proporre e costruire insieme.



Un investimento sul futuro, che parte dai più giovani per immaginare una Gerace più consapevole, partecipata e unita.