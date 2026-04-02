«Un momento di condivisione e spensieratezza, organizzato dal Servizio civile nazionale con la distribuzione delle uova pasquali offerte dall’Amministrazione comunale, che ha regalato sorrisi e serenità ai nostri ragazzi e alle loro famiglie». È quanto dichiara il sindaco di Melicucco, Francesco Nicolaci con riferimento alla consegna delle uova pasquali ai ragazzi speciali del centro comunale Piccoli Grandi Cuori Nascono, in occasione dello scambio degli auguri per la Santa Pasqua.

«Un sincero ringraziamento va all’associazione oratoriale Gami “Don Giuseppe Falleti”, ai genitori e a tutti coloro che collaborano con dedizione alla realizzazione del progetto del Centro.

Un pensiero speciale è rivolto ai nostri ragazzi speciali, veri protagonisti di questa giornata, che con i loro sorrisi insegnano ogni giorno il valore della semplicità, della purezza e della condivisione.

La vera ricchezza di una comunità si misura dalla capacità di prendersi cura dei più fragili, e momenti come questo rappresentano un segno concreto di vicinanza, attenzione e umanità.

La Pasqua è il tempo della speranza e della solidarietà, e iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e di appartenenza, ricordandoci che insieme si costruisce un futuro più inclusivo e umano. Buona Pasqua a tutti», conclude il sindaco di Melicucco, Francesco Nicolaci.