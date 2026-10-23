Appuntamento sabato e domenica, in via Marina Alta, con consulti medici gratuiti, attività sportive e momenti aggregativi

Gran finale per il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, che chiuderà la sua ottava edizione a Reggio Calabria, dopo aver toccato altre 14 località italiane. Nell’ambito della manifestazione, dal 2018 ad oggi, sono già stati effettuati quasi 70 mila consulti medici gratuiti, che in molti casi hanno consentito di rilevare patologie e problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi per un gran numero di cittadini ignari. In una fase storica in cui molte persone fanno fatica ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria, la funzione svolta dal Tour della Salute assume dunque ulteriore importanza. La prevenzione, oggi più che mai, risulta infatti fondamentale: per l’individuo e per l’intera collettività.

A Reggio Calabria, unica tappa nella regione, l’evento sarà ospitato in via Marina Alta, sabato 24 e domenica 25 ottobre, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate. La manifestazione è promossa da ASC Attività Sportive Confederate, con i patrocini del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con il contributo non condizionato di EG STADA Group.

In via Marina Alta sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 6 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza, sotto il controllo di qualificati esponenti delle principali società scientifiche, a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. Completa il quadro lo spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione. In entrambe le giornate sarà poi distribuito materiale informativo, curato da Federfarma, sui servizi di prevenzione e screening disponibili nelle farmacie.

Contestualmente saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria, nell’ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico. In particolare, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, coinvolgerà il pubblico nelle rispettive discipline e fornirà dimostrazioni delle proprie abilità: a Reggio Calabria spazio a mountain bike, ginnastica ritmica, basket, softair, balli sociali, spinning, posturale, tango, balli caraibici e zumba, grazie alle collaborazioni con Reggio Ritmica ,Briritmica, Virtus Reggio, Duchenne Parent Project, Gebbione, Reggio Tango , Dinamyca Fitness Center, NBS Reggio Calabria, Attiva Fitness e Danza, All Star Reggio Calabria, ASD Pretty Woman, Per Mano onlus, SAG- RC e ASD Bailando.