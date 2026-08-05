Giovedì 6 agosto, la Città di Reggio Calabria ospiterà la quarta delle 7 tappe previste dal programma Mare dentro, il viaggio-evento itinerante lungo la penisola calabrese, promosso dall’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria, sulla barca a vela Mavisu, l’imbarcazione confiscata ai trafficanti di esseri umani nell’ambito di un’operazione della Guardia Costiera nel 2024 e affidata con apposito decreto della Prefettura di Catanzaro all’Ente Parchi Marini Regionali (Epmr).

Tra le diverse attività, così come già avvenuto con le tappe di Crotone, Catanzaro alla presenza dell’assessore all’ambiente Antonio Montuoro e Locri con la partecipazione dell’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese, è previsto un momento di confronto che coinvolgerà il mondo delle associazioni, le scuole, partner istituzionali, attori territoriali e le Pro Loco.

La Calabria, una montagna in mezzo al mare. È il tema del talk dedicato ai temi del progetto, legalità, mare, giovani, inclusione, aree protette, fruizione sostenibile e valorizzazione dei territori costieri e dell’entroterra, che sarà ospitato dalle ore 20 dalla Sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria e che sarà preceduto, alle ore 19, in Piazza Castello, da un brindisi inaugurale per l’approdo di Mavisu che attraccherà al pontile della stessa Lega Navale. Coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, insieme al Direttore generale dell’EPMR Raffaele Greco, interverranno, tra gli altri, il Primo Cittadino Francesco Cannizzaro, il dirigente del Dipartimento turismo, marketing territoriale e mobilità della Regione Calabria, Cosimo Carmelo Caridi, il delegato regionale per la Calabria Meridionale della Lega Navale, Sandro Dattilo; Silvio Greco, professore ordinario di ecologia all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e autore, insieme a Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica di Potenza, già a capo della Procura di Vibo, de Il mare d’inverno – Dialogo tra un magistrato e un biologo marino sui crimini ambientali; il consigliere regionale Filomena Greco; il consigliere dell’UNPLI CALABRIA e presidente della Pro Loco Reggio Sud APS Concetta Romeo; la presidente del Magna Graecia Outdoor, Angela Latella; il Capitano di Fregata (CP) Alessio Romeo e la senatrice Tilde Minasi.

Nel corso della serata saranno presentate anche le proposte esperienziali e identitarie dei Parchi Marini curate dalla gastronoma Elena Bursese, insieme all’album dell’EPMR da colorare e dedicato ai bambini e all’esperienza immersiva con i visori nei fondali dei Parchi Marini Regionali.

7 tappe, un unico format: oltre ad incontri con associazioni, istituzioni regionali e locali, stakeholder e promotori dell’economia del mare e della fruibilità sostenibile delle aree protette che si terranno nei porti al momento dell’approdo di MAVISU, sono previsti anche successivi momenti di approfondimento nelle aree portuali o nei borghi delle destinazioni portuali, finalizzati ad approfondire i temi e gli obiettivi dell’Ente e del Progetto, attraverso la presentazione di libri alla presenza degli autori, intrattenimento musicale e la promozione, in abbinata, dell’enogastronomia e del patrimonio identitario e distintivo, tanto dei territori costieri che dei borghi dell’entroterra prossimi ai parchi marini; con una precisa e dichiarata visione di promozione integrata dei territori e della regione, dal mare all’entroterra, con i suoi Marcatori Identitari Distintivi (MID), consacrata ed avviata dall’Ente Parchi Marini Regionali con la presentazione del suo Calendario 2026 lo scorso dicembre.

Tra le diverse attività a terra, insieme ai momenti di confronto che coinvolgeranno il mondo delle associazioni, le scuole, partner istituzionali, attori territoriali e le Pro Loco, sarà presentato anche il progetto “Nei Parchi Marini Regionali della Calabria, Ogni Lattina Vale”, promosso dall’Ente con il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (CIAL). L’iniziativa è dedicata alla raccolta e al riciclo delle lattine per bevande e coinvolgerà stabilimenti balneari, cittadini, turisti e comunità locali in un gesto semplice, concreto e immediato di tutela del mare.

L’evento è Children Friendly, è particolarmente suggerito per bambini e alle famiglie, con attività pensate per avvicinare i più piccoli alla conoscenza dei Parchi Marini Regionali e dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria. Sarà distribuito l’album da colorare realizzato da Coccole Books, con testi e immagini tratti e interpretati dal Calendario 2026 dei Parchi Marini Regionali della Calabria: un viaggio tra creature marine, miti, luoghi, personaggi, invenzioni e simboli identitari della regione. Sarà inoltre proposta un’esperienza immersiva con virtual tour nei Parchi Marini Regionali attraverso appositi visori, realizzati e messi a diposizione dall’EPMR.

Dopo il successo delle tappe di Crotone, Catanzaro e Locri, MAVISU (MA come mare, VI come visione, SU come sustainability), dopo Reggio Calabria il giovedì 6 agosto, farà tappa a Tropea, il martedì 11 agosto; a Cetraro il martedì 25 agosto ed a Praia a Mare (Isola Dino) il lunedì 31 agosto.