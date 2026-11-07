In piazza Duomo la tappa conclusiva della campagna nazionale promossa dai ministri di Salute e Cultura con screening gratuiti in collaborazione con Caritas e Croce Rossa per garantire i controlli a chi non può ovviare alle lunghe attese nella sanità pubblica con gli esami a pagamento. La gratitudine di R. e la prima visita ginecologica di A.

« Ho 18 anni e per me è la prima volta. Ho subito detto di sì quando ci è stato proposto di aderire all'iniziativa perché sono convinto che la prevenzione sia importante e possa salvare la vita. Sono molto contenta di essere qui. È anche il mio modo di contribuire a diffondere il messaggio della necessità di prevenzione ». Una giovane età già accompagnata da chiarezza di pensiero. Così A. incarna il senso più bello della campagna nazionale che Komen Italia rinnova anche quest'anno.

Con lei anche tante altre donne che, appena prospettata la possibilità di screening gratuito, si sono subito prenotate per eseguire esami che non riuscivano a fare da anni , trascinandosi, di questi stessi anni, anche il peso di una preoccupazione generata dall'impossibilità di riuscire a prendersi cura di sé per i costi troppo alti o per le attese troppo lunghe.

La carovana della Prevenzione di Komen Italia giunta alla VII edizione, sta concludendo il suo viaggio a piazza Duomo a Reggio. Dopo la giornata di ieri e anche oggi dalle ore 10 alle 17, grazie alla collaborazione di Croce Rossa e Caritas in attività gli ambulatori mobili con a bordo il personale medico volontario impegnato in controlli di pressione e glicemia, nell'espletamento di mammografie per le donne dai 40 ai 49 anni e per quelle oltre i 70 questo (per non sovrapporsi allo screening nazionale già eseguito dalle asp), le ecografie per le donne sotto i quarant'anni, il pap test per il tumore al collo dell'utero e anche visite ginecologiche per coloro che non ne hanno mai fatte.

Carovana prevenzione Komen Italia piazza Duomo Reggio 6-7 nov 2026

Le municipalità delle donne

«Una iniziativa utilissima - sottolinea R . - per sensibilizzare la popolazione e per avvicinare persone che non hanno la possibilità di usufruire di visite mediche a pagamento a questi accertamenti che troppo spesso impongono tempi di attesa molto lunghi . Ringrazio per questa opportunità e sottolineo la positività di questa esperienza molto ben organizzata e anche frutto di una rete importante anche con Caritas e Croce Rossa. Essere qui era doveroso anche per rispondere a chi ci offre questa occasione di prevenzione ».

«Ho fatto tutti gli esami e sono sollevata che sia tutto a posto», racconta J. venuta con altre donne della casa accoglienza Suor Antonietta Castellini dell'associazione Piccola Opera papa Giovanni, oggi presente con dodici delle donne ospitate.

« Seguiamo queste donne anche dal punto di vista sanitario e l'adesione a questa iniziativa che abbiamo proposto è tata molto significativa e incoraggiante . Siamo in piazza Duomo insieme per la prevenzione» , racconta Teresa Siclari operatrice della casa di accoglienza Suor Antonietta Castellini dell'associazione Piccola Opera papa Giovanni.

Carovana prevenzione Komen Italia piazza Duomo Reggio 6-7 nov 2026

Le sinergie per coinvolgere le donne più fragili

Un contributo concreto a contrastare la povertà sanitaria presente sul territorio ea incrementare la percentuale di donne che aderiscono allo screening che in Calabria è ferma al 45%.

«Sono iniziative dal forte impatto e che riscontrano sempre una grande adesione, segno del bisogno essenziale che intercettano e che soddisfano e che in realtà è un diritto non pienamente accessibile a tutte le donne . La Caritas ha affiancato Komen Italia coinvolgendo oltre 350 donne non solo a Reggio ma anche a Galatro ea Palmi, dove la carovana della prevenzione ha sostato nei giorni scorsi prima di approdare a piazza Duomo», spiega Tita La Rocca, responsabile dei Servizi Sanitari alternativi e del settore Salute dalla Caritas diocesana.

«La sinergia con Caritas e Croce Rossa ci sta consentendo di raggiungere le donne più fragili e in difficoltà, alle quali stiamo dando assoluta priorità nell'espletamento dei controlli. Il fine di Komen Italia è quello di non lasciare alcuno indietro e portare ovunque la prevenzione. L'invito è tuttavia esteso a tutta la cittadinanza affinchè venga a visitare il villaggio della Salute anche se le visite sono riservate in prima battuta alle donne più fragili. Se ci dovesse essere l'occasione, il personale medico volontario si metterà a disposizione anche per la popolazione », spiega Beatrice Montagliani, coordinatrice della Carovana della Prevenzione di Komen Italia.

La fine della campagna e l'inizio del progetto pilota

Anche se la carovana si ferma oggi a Reggio per questa VII edizione, in occasione della presentazione di questa ultima tappa, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il presidente (calabrese) di Komen Italia, Alba Di Leone, hanno già annunciato l'avvio del primo progetto pilota che vedrà la Calabria e tutte le sue provincie coinvolte in altre tappe fino al prossimo aprile , in collaborazione con le asp.

«Tocchiamo con mano che le visite che eroghiamo sono molto utili per le donne che incontriamo e che, a volte, ci raccontano di non hanno mai fatto esami prima. Dunque questa iniziativa arreca un grande beneficio alla loro salute e alla loro consapevolezza », sottolinea Vincenzo Chioma tecnico radiologo di senologia, volontario di Komen Italia.

«Mi occupo della prevenzione citologica, dunque della prevenzione del cancro del collo dell'utero tramite il pap test . C'è ancora molto imbarazzo nelle donne che devono sottoporsi al prelievo citologico. E dunque cerchiamo, nel fare prevenzione, anche di rassicurarle, di incoraggiarle e di dare informazioni. Molte donne non si sottopongono a controlli davvero da molto tempo », racconta Francesca Santone, ostetrica volontaria di Komen Italia.

Una campagna unica, due ministeri e il territorio

Promossa insieme al Ministero della Cultura e al Ministero della Salute, nel solco del binomio Salute e Cultura suggellato nello slogan “La Prevenzione è il nostro Capolavoro", la campagna, nell'occasione del mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del Seno che è ottobre , rinnova e potenzia così il legame tra tutela della salute femminile e valorizzazione del patrimonio artistico italiano . La tappa calabrese (e conclusiva) a Reggio , una delle 6 nazionali con Milano/Brescia, Parma, L'Aquila, Salerno e Taranto di questa VII edizione, è stata infatti presentata al Museo Archeologico Nazionale.

La cultura antica e contemporanea già di casa al Museo di Reggio diventa anche cultura della salute e della prevenzione attraverso particolari attività laboratoriali proposte ancora oggi a palazzo Piacentini.

Cultura e prevenzione

Oggi alle ore 17.30 in programma l'iniziativa su "Il Dio della Cura. Apollo e la medicina antica", un percorso tra la sala conferenze, le sale espositive e la nuova mostra temporanea per scoprire il ruolo di Apollo ei culti legati alla salute nel mondo greco e romano. L'ingresso al Museo è gratuito, esibendo la ricevuta di donazione a favore dei progetti di Komen Italia per la salute femminile.

« Attuiamo un programma ricco e messo a punto con le realtà locali con le quali condividiamo la missione di prevenzione ed educazione. Concludiamo a Reggio Calabria anche questa edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale che registra sempre una grandissima risposta da parte delle comunità e che si conferma seguita e partecipata», sottolinea Michela Fallone, referente Donne in Rosa Komen Italia.

Sport e prevenzione

Il villaggio della Salute è allestito anche nel segno della tutela dell'ambiente e alla sostenibilità legati alla salute della persone, con Aics Ambiente e attività divulgative, informative e laboratoriali, e dello sport quale veicolo di benessere e di stili di vita sani. Con il Coni Calabria presenti anche le federazioni italiane Atletica Leggera (Fidal), Pallavolo (Fipav) e Tennis e Padel (Fipt).

«Siamo molto contenti di essere qui. La prevenzione e lo sport camminano di pari passo dal momento che praticare uno sport è già salute prevenzione. Siamo oggi in piazza Duomo per promuovere il pickleball, disciplina sulla quale la federazione sta investendo molto », sottolinea Francesco Caligiuri, fiduciario attività tecnica regionale Pickleball per la Fitp.

In programma per questa mattina alle ore 10:30 la Camminata solidale non competitiva Walk for the Cure, promossa e organizzata dall'associazione She Lab in collaborazione con Asd Calabria Fitwalking a sostegno di Komen Italia.