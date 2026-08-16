Appuntamento in programma per il 20 agosto con le iconiche utilitarie che hanno accompagnato le vacanze italiane degli anni '60 e le fiammanti sportive che hanno fatto sognare intere generazioni

Segnate la data in rosso sul calendario: il 20 agosto 2026, "Ruote e Motori 4º Edizione" le vie di Saline Joniche si trasformeranno in un museo a cielo aperto per ospitare l'attesissimo Raduno di moto e auto.

Un appuntamento irrinunciabile per collezionisti, curiosi e appassionati di motori di tutte le età, pronti a fare un tuffo nel passato ea riassaporare l'eleganza senza tempo dei veicoli che hanno fatto la storia delle quattro e delle due ruote.



Un Viaggio nel Tempo tra Cromature e Rombi d'Altri Tempi



Dalle iconiche utilitarie che hanno accompagnato le vacanze italiane degli anni '60 alle fiammanti sportive che hanno fatto sognare intere generazioni, fino alle moto storiche dal fascino inimitabile: la giornata vedrà sfilare decine di gioielli perfettamente conservati o sapientemente restaurati.

"Non si tratta solo di vecchi motori, ma di vera e propria arte su ruote. Ogni veicolo porta con sé una storia, un ricordo e una passione che travalica le generazioni."