Giorno 19/05/2026 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Saline si è svolto l’evento “Tradizioni popolari, musica e folklore”, organizzato dal Presidente del Consiglio d’Istituto dott. Fabio Giuseppe Zampaglione e dalla Prof.ssa Tiziana Zampaglione, con la supervisione della Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Sergi, sempre attenta alle esigenze del territorio e promotrice di importanti occasioni formative.

Per tale particolare evento ha accolto l’invito degli organizzatori un artista calabrese che da anni racconta e valorizza la nostra terra attraverso la musica popolare, custodendo e tramandando le tradizioni e l’identità culturale della Calabria, il Maestro Mimmo Cavallaro.

A coordinare le attività della giornata è stato il dott. Fabio Giuseppe Zampaglione, Presidente del Consiglio d’Istituto.

È stato un evento ricco di musica, tradizioni, cultura ed emozioni che ha regalato ai nostri studenti una giornata intensa e ricca di condivisione che ha visto protagonisti anche i nostri studenti, impegnati con entusiasmo in coreografie, interventi, domande e momenti di confronto sulla tradizione musicale calabrese.

Gli alunni dei plessi di Saline Joniche e Motta San Giovanni hanno inoltre suonato l’organetto e il tamburello, dando voce alle tradizioni musicali della nostra terra, mentre altri studenti hanno danzato sulle note delle canzoni dell’artista, regalando momenti di autentica partecipazione e attaccamento alla tradizione popolare calabrese.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita, permettendo ai ragazzi di riscoprire il valore delle proprie radici e comprendere come la musica possa diventare uno straordinario strumento di educazione, memoria, identità e condivisione.

Un sentito ringraziamento va: al Maestro Mimmo Cavallaro per aver accettato il nostro invito e donato ai ragazzi una mattinata intensa, educativa e coinvolgente; agli organizzatori per aver saputo intercettare il giusto tema e le giuste persone da coinvolgere; la Prof.ssa Marino Giuseppina per le coreografie; il Prof. Nino Calabrò per il supporto audio e multimediale; alla Prof.ssa Angelica Fassari per aver suonato, insieme ai suoi ragazzi, un pezzo del maestro con i violini; tutti i docenti che hanno collaborato alla riuscita dell’evento; Paolo Zampaglione, Elena Martino e Letizia Tomo per aver accolto il nostro invito e aver collaborato con gli organizzatori, regalando ai nostri ragazzi la loro esperienza e bravura nel ballo della tarantella; i collaboratori scolastici per il loro prezioso supporto; in fine i nostri studenti per l’entusiasmo, la passione e l’affetto dimostrato al graditissimo ospite.

La scuola cresce anche attraverso la musica, le tradizioni e le emozioni condivise.