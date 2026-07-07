Diretto da Massimo Borgese, con la sceneggiatura di Annalisa Cicerchia, sarà presentato al pubblico domenica 19 luglio. L'opera ha ricevuto il contributo della Fondazione Migrantes e il patrocinio del Comune

Domenica 19 luglio, alle ore 19, la sala consiliare del comune di San Ferdinando ospiterà l’anteprima nazionale del cortometraggio documentario “Noi della tendopoli”, diretto dal regista Massimo Borgese. Seguirà la conferenza stampa. Il film, della durata di poco più di9 minuti, affronta una delle emergenze sociali e umanitarie più complesse dell’ultimo decennio in Italia. Prodotto dalla Cm Creation's di Caterina Costa, su soggetto e sceneggiatura di Annalisa Cicerchia, l'opera ha ricevuto il contributo della Fondazione Migrantes e il patrocinio del Comune di San Ferdinando.

La tendopoli di San Ferdinando, situata nella Piana di Gioia Tauro, è da anni un limbo di emergenza permanente. L'insediamento ospita stabilmente tra i 200 e i 600 braccianti di origine subsahariana, forza lavoro essenziale ma invisibile.È proprio in questo squarcio di marginalità che il documentario entra con rispetto e discrezione. L’obiettivo di Borgese e Cicerchia non è quello di indugiare sui problemi atavici di cui pullula il ghetto – come le epidemie, la fatiscenza delle baracche o la pura disperazione – ma di accendere i riflettori sulle persone che lo abitano.

Il cortometraggio restituisce un nome, un volto e una storia a quegli uomini partiti dall'Africa con mezzi di fortuna, rischiando la vita per sfuggire a guerre e povertà, mostrando la loro fiera volontà di vivere dignitosamente, i legami di solidarietà che li sostengono e le aspirazioni che li guidano. È un’opera che, di fatto, appartiene ai residenti stessi, i quali hanno scelto coraggiosamente di farsi vedere, di raccontarsi in prima persona e di aprire lo spazio della propria quotidianità alle telecamere.L'evento del 19 luglio rappresenta un'occasione cruciale per la cittadinanza e per i media di guardare da vicino ciò che troppo spesso si preferisce non vedere: una realtà geograficamente vicina, ma socialmente invisibile.