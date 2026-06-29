Musica, socialità e voglia di stare insieme. Prende il via l’estate di Villa San Giuseppe con i primi appuntamenti promossi dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, realtà da anni impegnata nell’organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali capaci di animare il territorio e rafforzare il senso di comunità. Sarà il Giardino San Carlo Acutis, in piazza Umberto I, a ospitare gli eventi che inaugureranno il programma estivo 2026.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio alle 21.30 con una serata interamente dedicata alla Disco Music. Un viaggio tra i grandi successi che hanno segnato gli anni Settanta e Ottanta e continuano ancora oggi a far ballare generazioni diverse. A curare la serata sarà l’agenzia Poly's Music di Claudio Polimeni, mentre alla consolle ci sarà il dj Gianfry, chiamato a trasformare il giardino in una grande pista da ballo all’aperto.

Il secondo appuntamento in calendario è previsto per venerdì 25 luglio con il 2° Torneo di Burraco, manifestazione che punta a confermare il successo della prima edizione e che richiama ogni anno numerosi appassionati provenienti dall’intera Vallata del Gallico.

«Contiamo di ripetere il grande successo del 2025», spiegano i componenti del direttivo dell’associazione, sottolineando come il torneo sia diventato in breve tempo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate locale.

Le iniziative in programma rappresentano soltanto l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti. L’associazione è già al lavoro per definire gli eventi di agosto e settembre, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, le tradizioni locali e il patrimonio sociale della Vallata del Gallico.

La missione resta quella che accompagna da anni l’attività degli Amici di Villa San Giuseppe: creare occasioni di aggregazione, promuovere il territorio e offrire momenti di qualità a residenti e visitatori, contribuendo a rendere il quartiere sempre più vivo e protagonista della stagione estiva.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare ai primi appuntamenti dell’estate 2026, condividendo momenti di svago e convivialità all’insegna della musica, dell’amicizia e dello spirito comunitario che da sempre caratterizza Villa San Giuseppe.