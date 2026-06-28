Si è tenuta, la scorsa settimana a Pellaro, l’assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo dei soci della delegazione “Un peperoncino per lo stretto”, aderente all’Accademia Italiana del Peperoncino. Dopo la relazione del presidente uscente, Sergio Ribecco, che ha esposto le principali attività dell’ultimo triennio, sottolineando l’ormai consolidato successo delle due iniziative storiche, il “Peperoncino d’oro” e la “Tre giorni di fuoco” , si è proceduto con le operazioni di voto, che hanno dato i seguenti risultati : Sergio Ribecco, Angelo Latella e Demetrio Morello i più votati. I tre eletti, seduta stante, hanno provveduto alla nomina delle cariche effettive che hanno visto pareri unanimi nel definire Demetrio Morello presidente, Sergio Ribecco vice presidente e Angelo Latella segretario (riconfermato). Il nuovo CD si è dato appuntamento nei prossimi giorni per avviare le procedure di programmazione delle attività associative per l’anno in corso e per il 2027.