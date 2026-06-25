La presidente Caterina Curatola: «Uno spazio aperto e partecipato, capace di generare opportunità, aggregazione e benessere per la comunità»

Sarà presentata sabato 27 giugno 2026 alle ore 18.30, presso la sede di Via Cataciola – Traversa Canonica n. 4, la nuova Arasì Lab APS ASD – Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica, realtà nata con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, partecipazione civica, cultura, educazione e valorizzazione del territorio.

L’inaugurazione della sede associativa rappresenta l’avvio ufficiale di un progetto che mette al centro la comunità, le relazioni e la crescita condivisa, attraverso attività rivolte a bambini, giovani, famiglie e cittadini di tutte le età.

Nel corso della serata saranno presentate le principali linee progettuali dell’associazione: sostegno alle famiglie, percorsi educativi e formativi, promozione della lettura e della cultura, tutela dell’ambiente, laboratori creativi e valorizzazione delle tradizioni locali.

«Arasì Lab nasce dalla volontà di creare uno spazio aperto e partecipato, capace di generare opportunità, aggregazione e benessere per la comunità» afferma la Dott.ssa Caterina Curatola, presidente dell’associazione. «Crediamo nella forza della collaborazione e nella valorizzazione delle risorse umane e culturali del nostro territorio».

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni locali e vuole rappresentare un momento di incontro e confronto per costruire nuove sinergie a favore dello sviluppo sociale e culturale del territorio.