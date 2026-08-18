Il ricordo del sindaco Caminiti: «Ha dato lustro al nome della nostra città»
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Villa San Giovanni piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico legato alla città dalle sue origini familiari villesi.
«In oltre settant'anni di carriera, attraverso la Italian International Film e il Lucisano Media Group, Lucisano ha dato all'Italia film indimenticabili, dimostrando sempre coraggio e lungimiranza e portando lustro al nome di Villa San Giovanni – si legge in una nota del sindaco Caminiti – A nome dell'Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e alle figlie Federica e Paola».