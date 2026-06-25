Il consigliere comunale: «La sua voce, sempre presente e autorevole, attenta ai bisogni dei cittadini, vigile nella tutela dell’ambiente, del patrimonio e dei diritti della comunità»

«Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Pino De Felice, storico rappresentante del Comitato San Giovannello - Eremo, figura stimata e punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui battaglie civiche, idee e percorsi di partecipazione.

Pino – dichiara il consigliere comunale di Reggio Filippo Quartuccio – ha incarnato con passione, tenacia ed energia i valori della libertà, della cittadinanza attiva e dell’impegno per il bene comune. Instancabile difensore della partecipazione democratica, ha sempre creduto nel coinvolgimento delle persone come strumento fondamentale per costruire una comunità più consapevole, unita e solidale.

Non posso dimenticare - da ex delegato del Sindaco ai Rapporti con i Comitati di Quartiere - il suo forte interesse a che l’amministrazione comunale approvasse il regolamento che disciplinasse ruolo e funzioni dei comitati.

La sua voce, sempre presente e autorevole, è stata una vera sentinella del territorio: attenta ai bisogni dei cittadini, vigile nella tutela dell’ambiente, del patrimonio e dei diritti della comunità. Con determinazione e generosità ha dedicato tempo, competenze e passione alla difesa del proprio quartiere e della propria città, lasciando un segno indelebile nel tessuto sociale e civile del territorio.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto umano e civile, ma il suo esempio continuerà a vivere nelle tante persone che hanno condiviso il suo percorso e nelle battaglie che ha contribuito a portare avanti con coraggio e coerenza.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i componenti del Comitato San Giovannello - Eremo giungano le più sentite condoglianze in questo momento di dolore».