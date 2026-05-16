È il primo importante tassello del progetto di rilancio del Toto Minniti. Un passaggio strategico per lo scalo, che arriva dopo anni difficili e una fase di crescita culminata nel 2025

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo terminal partenze dell’Aeroporto di Reggio Calabria, primo importante tassello del progetto di rilancio del Tito Minniti. Un passaggio strategico per lo scalo reggino, che arriva dopo anni difficili e una fase di crescita culminata nel 2025, quando l’aeroporto ha sfiorato il milione di passeggeri. L’evento sarà trasmesso in diretta anche sulle testate e sui social del nostro gruppo editoriale a partire dalle 18.30.

L’intervento prevede 3.600 metri quadri di nuova superficie pavimentata, 20.500 metri cubi di ampliamento volumetrico e 1.600 metri quadri di pareti vetrate inclinate. Il nuovo terminal comprende inoltre 670 metri quadri destinati ai controlli di sicurezza, una sala imbarchi di 1.300 metri quadri con cinque gate e un’area commerciale airside di 300 metri quadri.

Dal punto di vista architettonico, il progetto si ispira al paesaggio dello Stretto di Messina, richiamando nelle forme il movimento delle onde e i profili delle montagne reggine. La struttura è stata realizzata con 500 metri lineari di elementi prefabbricati e 350mila chilogrammi di acciaio, all’interno di un intervento pensato per rendere lo scalo più moderno, efficiente e pronto a sostenere la crescita dei prossimi anni.