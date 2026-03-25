Una campagna di comunicazione per promuovere la donazione di sangue che parla ai giovani ed è fatta dai giovani, con la loro spontaneità e con il linguaggio a loro più familiare, quello dei social. Allegri reel, video in cui la brevità fa rima con immediatezza e la velocità con freschezza. Ad animare ogni reel, cinque foto rappresentative di momenti significativi e infine l'annuncio video della scelta di “aggiungere l'Avis” alla propria vita, accompagnato dal gesto di un clic. Un gesto semplice ma pieno di responsabilità. Sorrisi radiosi. Il tutto al termine di un conto alla rovescia che segna l'urgenza di donare perché il sangue salva vite umane.

L'Avis OdV di Reggio Calabria, con il supporto di Sergio Conti di Iamu comunicazione, nell'ambito di un percorso di formazione Scuola Lavoro e in collaborazione con la tutor interna Laura Zambarelli, ha guidato così la VB indirizzo Cambridge del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria alla scoperta del mondo dell'associazione Volontari italiani del Sangue. I reel realizzati dai ragazzi sono stati presentati nella sala Gaetano Calipari della sede Avis comunale OdV sezione Evelina Plutino Giuffrè di Reggio Calabria, alla presenza di genitori e docenti.

Nell'occasione sono stati festeggiati anche i 72 anni della sezione reggina dell'Avis, istituita il 23 marzo del 1954. Con Sergio Conti, a presentare il percorso sono stati la dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, Antonella Borrello, e il presidente dell'Avis comunale OdV di Reggio Calabria, nonché tutor aziendale e docente, Myriam Calipari.

«Aver accolto i ragazzi che ho seguito fin dal primo anno, in coincidenza con il difficile post Covid, ei loro genitori in questa sala intitolata alla memoria di mio padre, Gaetano Calipari, radice del mio impegno in Avis, è stato per me un momento davvero emozionante. C'era tutta la mia vita arricchita ancora di più dall'impegno e dall'entusiasmo che ho visto animare i ragazzi durante questa esperienza. I brevi video, realizzati e condivisi sui loro social, rappresentano un invito creativo a donare il sangue, a far entrare nella quotidianità questo gesto, che dovrebbe essere immediato e semplice proprio come un clic», ha sottolineato con commozione il presidente dell'Avis comunale OdV di Reggio Calabria e docente, Myriam Calipari.

«È stato un percorso nobile e completo in cui i ragazzi hanno affiancato alle competenze digitali anche le altrettanto importanti abilità sociali ed emotive. Il valore del dono e quello della solidarietà sono stati al centro di questa esperienza orientata verso lo stare insieme e il lavoro di squadra. Del resto la scuola ha il compito di espandere gli orizzonti, per tracciare strade di condivisione e impegno, dentro una comunità coesa e capace di accogliere e avere cura del prossimo», ha sottolineato la dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, Antonella Borrello.

«Siamo contenuti di questo protagonismo giovanile autentico. In questi reel si condensa il percorso in Avis dei ragazzi. I maggiorenni hanno anche sperimentato la prima donazione presso questa unità di raccolta, affrontandone le criticità, come la classica paura dell'ago. Poi, a seguito di un brainstorming è stato riconosciuto in un reel di 15 secondi lo strumento più efficace per raccontare questa loro esperienza e così coinvolgere altri giovani. Sono stati davvero bravi. Ci hanno messo la faccia e speriamo che questo possa diventare un format per l'Avis comunale di Reggio Calabria. I giovani sono anche un ponte prezioso con le famiglie. L'invito a donare è stato anche per i genitori che hanno accompagnato qui i loro figli», ha raccontato Sergio Conti di Iamu comunicazione.