Dal 27 al 29 novembre 2026 a Locri il progetto realizzato dall'Accademia Senocrito e cofinanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del Bando Agorà. Un viaggio alla scoperta dell'identità culturale della Locride attraverso visite guidate, spettacoli, laboratori, degustazioni e concerti

La Locride si prepara a vivere tre giornate dedicate alla cultura, alla musica, alla storia e alle tradizioni del territorio con “Agorà della Locride – Percorsi di cultura, musica e sapori del territorio”, il progetto realizzato dall'Accademia Senocrito, grazie al cofinanziamento della Regione Calabria nell'ambito del Bando Agorà e patrocinato dall' Comune di Locri.

L'iniziativa, in programma dal 27 al 29 novembre 2026, nasce con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, attraverso un programma di attività capaci di coinvolgere studenti, famiglie, cittadini e visitatori.

Un progetto che mette al centro il territorio e le sue eccellenze, creando occasioni di incontro tra generazioni, linguaggi artistici e tradizioni, nella convinzione che la cultura rappresenti uno strumento fondamentale di crescita, partecipazione e sviluppo turistico.

Il programma si articola in tre giornate tematiche: Visione, Tradizione e Innovazione, tre parole che raccontano il legame tra il patrimonio del passato, l'identità del presente e le opportunità del futuro.

Si darà inizio alla prima giornata venerdì 27 novembre, dal titolo “Visione”, in cui verrà posto in primo piano la conoscenza del patrimonio culturale con particolare attenzione alla partecipazione delle nuove generazioni.

Alle ore 10:00, presso il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio, si terrà la visita d'istruzione “Narrando il territorio, il museo e l'arte antica e contemporanea”, riservata agli studenti.

Seguirà la messa in scena dello spettacolo di teatro di figura “La Regina delle Api”, liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, di e con Angelo Aiello. Una rappresentazione dedicata ai valori del rispetto della natura, della solidarietà e della collaborazione.

Alle ore 12:15, spazio alla merenda esperienziale e al laboratorio “I segreti dell'olio”, dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione agricola calabrese.

La seconda giornata, sabato 28 novembre, dedicata alla tradizione, sarà un omaggio alla musica popolare, ai saperi artigianali e alle eccellenze gastronomiche della Locride.

Alle ore 10:00 è prevista una nuova visita d'istruzione al Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio, riservata agli studenti.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, il Teatro del Palazzo della Cultura di Locri ospiterà il concerto-spettacolo della Francesco Isola Band, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle sonorità e delle tradizioni musicali.

Seguirà un laboratorio di percussioni alle ore 17:00, mentre alle ore 19:30 sarà la volta della degustazione guidata “I sapori della Locride”, un percorso alla scoperta delle produzioni tipiche e della cultura gastronomica locale.

La giornata conclusiva - domenica 29 novembre - intitolata Innovazione sarà dedicata al dialogo tra patrimonio culturale, musica contemporanea e nuove tecnologie.

Alle ore 11:00 è prevista una visita guidata al Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio.

Il momento culminante della manifestazione sarà alle ore 20:00, presso il Teatro del Palazzo della Cultura di Locri, con il “Concerto dei Bis”, che vedrà protagonisti il Maestro Gianluca Marcianò e il violinista Nikolay Madoyan e la Secocrito Festival Orchestra.

Un evento musicale di particolare interesse, arricchito da un'esperienza in realtà aumentata, che proporrà un originale incontro tra musica dal vivo e linguaggi innovativi.

Alle ore 21:30, a conclusione della manifestazione, si terrà l'estrazione dei “Cesti della Locride”, contenenti prodotti tipici del territorio, come ulteriore occasione per valorizzare le eccellenze locali.

Con “Agorà della Locride”, l'Accademia Senocrito intende contribuire alla costruzione di un'offerta culturale capace di raccontare la ricchezza della Locride attraverso esperienze accessibili, coinvolgenti e strettamente legate all'identità dei luoghi.

L'iniziativa si propone di rafforzare il rapporto tra comunità e patrimonio culturale, favorendo la partecipazione delle giovani generazioni e promuovendo una visione del territorio nella quale storia, arte, musica e tradizioni diventano risorse per lo sviluppo e l'attrattività turistica.

Il finanziamento della Regione Calabria, nell'ambito del Bando Agorà, consente di realizzare un pacchetto turistico che valorizza le risorse culturali locali e favorisce nuove occasioni di conoscenza, incontro e condivisione.

Tutte le attività sono a ingresso gratuito, con prenotazione per le visite guidate secondo le modalità previste dal programma.