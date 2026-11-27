In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il confronto con istituzioni, esperti e forze dell’ordine getta le basi per la Carta dei Valori digitali e relazionali

Trasformare una ricorrenza istituzionale in un laboratorio concreto di consapevolezza e responsabilità. È questo l’obiettivo con cui, nella giornata di ieri, 25 novembre, l’aula magna del Liceo Da Vinci ha ospitato il convegno dal titolo «Le regole le scriviamo noi. Linguaggio, media e relazioni: la Carta dei Valori digitali e Relazionali del Liceo».

La giornata è stata promossa da Simona Caracciolo, consigliera di parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e l’iniziativa è stata subito accolta dalla dirigente scolastica Antonella Borrello. La professoressa Federica Orsini, referente di Educazione civica, ne ha curato l’organizzazione.

L’incontro segna il punto di partenza per la stesura condivisa di un codice etico pensato direttamente dagli studenti. «I ragazzi non sono il futuro su cui fare retorica: sono il nostro adesso», ha sottolineato con forza la dottoressa Caracciolo, tracciando la rotta dell’evento. Un concetto ripreso nei saluti istituzionali dalla dirigente Borrello, che ha esortato i giovani a farsi protagonisti attivi del cambiamento, affidandosi alla rete di relazioni scolastiche per superare eventuali disagi e diffondere una cultura del rispetto tra pari.

Il cuore pulsante della mattinata è stato il coinvolgimento diretto degli alunni delle classi 3A, 3D, 3F, 3H, 3S e 4F. I ragazzi hanno compilato in aula un questionario anonimo – curato dall’animatrice digitale dell’istituto, la professoressa Mariangela Labate – i cui risultati sono stati proiettati e analizzati in tempo reale. A guidare la lettura dei dati sono stati la psicologa Mariella Genovese e il pedagogista Pietro Surfaro (ANPE Calabria).

Utilizzando i risultati del sondaggio come uno «specchio» della realtà quotidiana dei ragazzi, i due esperti hanno invitato la platea a riflettere sul peso della parola scelta, ricordando come ogni decisione porti inevitabilmente con sé delle conseguenze.

Diritto, rete e responsabilità dietro ogni «clic»

L’incontro ha poi offerto agli studenti strumenti concreti per orientarsi tra tutele legali e insidie del web. L’avvocata Francesca Stillittano, del Centro Antiviolenza «Angela Morabito», ha illustrato l’evoluzione normativa in materia di violenza di genere – soffermandosi sulla recente introduzione del reato di femminicidio con l’articolo 577-bis del codice penale – e ha spiegato il funzionamento dei CAV, attivi h24 tramite il numero 1522 per accompagnare le donne verso l’autodeterminazione.

Particolarmente seguiti sono stati gli interventi delle rappresentanti della Polizia di Stato: Carola Pettignano, commissario del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria, e Dalia Latella, commissario capo della Divisione Anticrimine della Questura.

Con un approccio empatico ma rigoroso, le due funzionarie hanno analizzato la normativa sul cyberbullismo, richiamando i ragazzi alla responsabilità individuale nascosta dietro ogni singolo «clic». A rendere tangibile il peso delle parole in rete è stato il toccante ricordo di Carolina Picchio, la quattordicenne considerata una delle prime vittime riconosciute di cyberbullismo in Italia, travolta dalla diffusione online di video umilianti.

È stata inoltre ribadita l’importanza della prevenzione e della sinergia operativa garantita dai protocolli tra Questura e ASP per il sostegno psicologico.

La voce degli studenti

A chiudere la giornata, restituendo la parola ai veri destinatari dell’iniziativa, sono stati i momenti di profonda commozione affidati agli studenti stessi: la lettura dell’incipit del libro «Cara Giulia», interpretata da Gabriele Lamantea e Carla Surace della 3F, e l’intensa testimonianza di Jillian Macario della 4F, che hanno suggellato un impegno collettivo destinato a proseguire tra i banchi di scuola.