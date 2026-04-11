L’evento ha registrato una partecipazione ampia e attenta, ospitato nell’auditorium dell’istituto, moderno e pienamente attrezzato, che ha favorito un confronto dinamico e coinvolgente

L’intelligenza artificiale oltre a stravolgere metodi di studio e lavoro, va ad incidere sempre più sui comportamenti, sull’attenzione e sulle dinamiche dei social sui quali i ragazzi passano un numero di ore spesso eccessivo anche a causa di algoritmi che creano dipendenza. È questo il filo conduttore della tappa di “Generazione AI” che si è svolta presso l’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro, nell’ambito del tour promosso dall’associazione TGWEB AI in collaborazione con SIED SOLUTIONS.

Ad aprire l’incontro è stato il dirigente scolastico prof. Fortunato Praticò, che ha sottolineato l’importanza di iniziative dedicate a queste tematiche, evidenziando come portare il confronto sull’intelligenza artificiale dentro la scuola significa offrire agli studenti strumenti per comprendere trasformazioni che stanno già incidendo sulla loro quotidianità.

L’evento ha registrato una partecipazione ampia e attenta, ospitato nell’auditorium dell’istituto, moderno e pienamente attrezzato, che ha favorito un confronto dinamico e coinvolgente.

Gli interventi hanno affrontato il tema dell’AI da prospettive complementari, ampliando il dibattito oltre la dimensione tecnica.

L’ing. Alessandro Gatto, AI Specialist, ha approfondito il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, soffermandosi non solo sugli aspetti teorici ma anche sugli utilizzi concreti degli strumenti digitali. Particolare attenzione è stata dedicata alle applicazioni operative dell’AI nel supporto allo studio, nell’organizzazione delle informazioni e nella produzione di contenuti, evidenziando al tempo stesso i limiti e i rischi di un uso non consapevole.

L’ing. Beniamino Azzarà, CEO di SIED SOLUTIONS, ha ampliato la riflessione collegando l’intelligenza artificiale al tema della cybersicurezza, sottolineando come l’evoluzione tecnologica comporti nuove vulnerabilità e richieda competenze sempre più avanzate. Accanto alle opportunità professionali, emerge la necessità di proteggere dati, sistemi e identità digitali in un contesto sempre più esposto.

L’avv. Riccardo Tripepi, presidente dell’associazione TGWEBAI, ha focalizzato l’attenzione sul rapporto tra algoritmi, social network e comportamento degli utenti, analizzando come i sistemi di raccomandazione possano influenzare scelte, tempo di permanenza online e percezione della realtà. Un tema reso ancora più attuale dalle recenti sentenze negli Stati Uniti nei confronti di Meta e Google, che hanno riportato al centro del dibattito la responsabilità delle piattaforme nella creazione di meccanismi in grado di generare forme di dipendenza digitale.

A chiudere l’incontro, numerosi interventi e domande da parte degli studenti, segno di un interesse concreto e di una crescente consapevolezza rispetto a un fenomeno che riguarda direttamente il loro presente. La tappa di Gioia Tauro conferma come “Generazione AI” stia costruendo un percorso di confronto capace di coniugare innovazione, responsabilità e partecipazione, portando nelle scuole un dibattito sempre più attuale e necessario.