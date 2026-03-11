Si è svolto il convegno organizzato dall’Associazione Universitaria New Deal riguardante il referendum del 22-23 marzo prossimo. L’iniziativa, ospitata nei locali del Digies dell’Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più rilevanti del dibattito pubblico nazionale. Il convegno ha visto la partecipazione dell’Avv. Valerio Murgano, componente della Giunta Nazionale delle Camere Penali Italiane, e il Dott. Antonino Laganà, membro togato del CSM, e come moderatore il professore Ettore Squillaci, professore di diritto penale dell’Università Mediterranea.

Il convegno ha preso avvio con un indirizzo di saluto da parte del prof. Daniele Cananzi, Prorettore delegato per le Politiche culturali di Ateneo e per il Polo formativo territoriale della SNA nella regione Calabria, il quale ha sottolineato la centralità dell’Associazione Universitaria New Deal riguardo la divulgazione di tematiche fondamentali.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, ha riunito quasi 300 studenti e rappresentanti del mondo accademico, professionale e cittadino; la numerosa partecipazione ha suscitato grande apprezzamento da parte dei relatori. L’Avv. Murgano si è complimentato con l’Associazione per l’organizzazione e il grande interesse da parte della comunità studentesca e il Dott. Laganà, nel suo preambolo: «Non ho mai visto in giro per l’Italia una grande partecipazione».

L’Associazione New Deal ha sottolineato come l’obiettivo dell’iniziativa fosse quello di promuovere una maggiore consapevolezza civica tra i giovani, favorendo un approccio informato e cosciente al voto. Così il Presidente Salvatore Cotroneo a margine dell’incontro: «Crediamo che l’università debba essere un luogo di discussione aperta e di crescita democratica al di là degli slogan politici e, infatti, ci tengo a ringraziare il Magnifico Rettore per averci dato questa preziosa opportunità. Grazie al suo supporto abbiamo potuto realizzare quest’incontro che ha favorito il dialogo e la condivisione di idee, all’interno della nostra comunità accademica e non solo», evidenziando l’importanza di creare spazi di approfondimento su temi istituzionali di grande rilievo.

L’incontro è stato animato, oltre che dalle importanti relazioni dell’Avv. Murgano e del Dott. Laganà, dai numerosi interventi provenienti dall’auditorio, generando così un dibattito consapevole tra la cittadinanza e i professionisti intervenuti.

Il successo dell’evento dimostra quanto sia forte, soprattutto tra gli studenti, il desiderio di partecipare attivamente al dibattito pubblico e di comprendere meglio i meccanismi della democrazia. In vista dell’appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo, iniziative come questa rappresentano un contributo significativo alla diffusione di una cultura politica informata e responsabile.