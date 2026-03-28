Tornano fruibili le piste Telese e Azzurra grazie al lavoro di squadra: l’annuncio del sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara
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Il meteo variabile degli ultimi giorni si trasforma in un’opportunità inattesa per gli appassionati della neve: a Gambarie le piste da sci riaprono per il fine settimana, regalando un ultimo scorcio d’inverno.
Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti – dalle società di gestione degli impianti agli operatori degli spazzaneve, passando per il Servizio Viabilità e le aziende di noleggio navette – il comprensorio è stato rimesso in funzione in tempi rapidi, consentendo agli sciatori di tornare sulle piste.
«Siamo riusciti, grazie anche alla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, a organizzare tutto rapidamente», ha dichiarato il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara.
Nel dettaglio, le piste Telese e Azzurra saranno aperte nelle giornate di oggi sabato 28 e domenica 29 marzo, offrendo un’occasione inaspettata ma particolarmente gradita agli amanti dello sci.
A darne notizia è il profilo social ufficiale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, che ha annunciato la riapertura sottolineando l’impegno corale che ha reso possibile l’iniziativa.