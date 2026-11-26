L’intesa consolida la collaborazione tra competenze tecniche dell’Agenzia e Autorità giudiziaria, con attività di supporto e condivisione delle informazioni

ANSFISA e la Procura della Repubblica di Locri hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale sui temi della sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

L’accordo si inserisce nel percorso di cooperazione che ANSFISA sta sviluppando con le Procure della Repubblica, con l’obiettivo di consolidare forme strutturate e continuative di collaborazione e mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria le competenze tecniche e specialistiche dell’Agenzia.

Tra i compiti istituzionali di ANSFISA rientrano infatti la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie e dei sistemi di trasporto a impianti fissi, con particolare attenzione all’operato dei gestori, nonché la raccolta e l’analisi dei dati relativi a incidenti e inconvenienti.

In questo quadro, la collaborazione con l’Autorità giudiziaria consente di valorizzare la complementarità delle rispettive competenze. Attraverso il proprio personale specializzato, ANSFISA può fornire supporto tecnico e mettere a disposizione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, informazioni, dati ed elementi acquisiti nello svolgimento delle attività di vigilanza, ispezione e monitoraggio, quando rilevanti per le attività della Procura.

Il Protocollo con la Procura di Locri rappresenta così una nuova tappa nel percorso di accordi avviato da ANSFISA con le Procure della Repubblica, finalizzato a rendere sempre più efficace il raccordo tra le competenze tecnico-specialistiche dell’Agenzia e quelle dell’Autorità giudiziaria.

Con questa nuova intesa, ANSFISA prosegue nella costruzione di una rete stabile di collaborazione istituzionale sul territorio, fondata sulla condivisione delle conoscenze, sul supporto tecnico-specialistico e sulla cooperazione tra le istituzioni, per rafforzare il presidio sulla sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.