Il progetto è finalizzato a promuovere percorsi di autonomia personale ed economica per le donne vittime di violenza

Si terrà lunedì 30 marzo 2026 alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del comune di Melito Porto Salvo, la conferenza stampa di presentazione del progetto “LIA – Libera, Indipendente, Autonoma”, finalizzato a promuovere percorsi di autonomia personale ed economica per le donne vittime di violenza.

Il progetto è promosso dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, ente titolare e gestore della Casa Rifugio “Angela Morabito”, con l’adesione del Comune di Melito di Porto Salvo, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4.

Finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – obiettivo specifico ESO4.8. Azione 4.h.1 - Avviso “Donne Libere”, il progetto si sviluppa nel territorio dell’Ambito e punta a rafforzare la rete dei servizi territoriali, sostenere l’inserimento lavorativo e attivare la comunità locale, accompagnando le donne verso percorsi di autodeterminazione, empowerment e indipendenza.

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

Annunziato Nastasi, Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo;

Luciano Squillaci, Direttore di Area Sociale Ass. Piccola Opera Papa Giovanni;

Antonina Iaria, Assessora alle Politiche Sociali del comune di Melito Porto Salvo.

Francesca Mallamaci, Coordinatrice della Casa Rifugio “Angela Morabito” e referente progettuale “LIA”;

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto con il territorio e con gli organi di informazione per presentare le azioni previste, le attività progettuali e rafforzare la rete territoriale a sostegno delle donne vittime di violenza.